Россия остановила поставки нефти в Беларусь: первые подробности

Россия остановила поставки нефти в Беларусь / Reuters

Россия остановила поставки нефти в Беларусь, два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня.

"Поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до минимального технологически разрешенного уровня", - отметили в концерне Белнефтехим в пятницу, 3 января.

В концерне также рассказали, что Минск занимается проработкой контрактов на поставку нефти в январе, в том числе из альтернативных российским источников.

"Концерн занят проработкой контрактов на поставку нефти в январе не только из России, но и из других источников", - сообщили в Белнефтехиме.

В то же время в компании Транснефть заявили, что не получили заявок от нефтедобывающих компаний РФ на осуществление поставок сырья на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси с 1 января. Транзит нефти через территорию республики при этом идет в полном объеме.

"Транснефть осуществляет прокачку в рамках заявок от нефтяных компаний. Начиная с 1 января у нас нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ. При этом транзит через Белоруссию идет в полном объеме", - сообщил официальный представитель Транснефти Игорь Демин.

Кроме того, источник, близкий к белорусским НПЗ, что на заводах были созданы большие запасы сырья - порядка 0,5 млн тонн нефти.

"Этого объема может хватить примерно на 20 дней работы", - сказал источник, передает ТАСС.

Добавим, что президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провели два телефонных разговора, во время которых обсуждали поставки российской нефти в Беларусь, а также вопросы поставок и транзита газа. Эти вопросы белорусский лидер обсудил также 21 декабря с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго РФ Александром Новаком. В этот же день Лукашенко поручил руководству нефтехимического комплекса заключить контракты на поставку нефти и проработать условия поставок сырья с портов Балтии по железной дороге и по нефтепроводу "Дружба".

Читайте такжеОбнародованы подробности переговоров Путина и Лукашенко по интеграции странНапомним, ранее сообщалось, Беларуси грозит прекращение поставок российской нефти с 1 января 2020 года. Так, переговоры Москвы и Минска затянулись.

По данным Reuters, прекращение поставок нефти позволит увеличить объем российской смеси Urals на других направлениях, в том числе в балтийских портах.

Отмечалось, что Россия и Беларусь не смогли согласовать цену на нефть, тариф на транзит через белорусскую территорию и компенсации за ущерб от проведения налогового маневра в России.

"Полный объем поставок по графику уже точно не выйдет, а поставят ли в январе хоть что-то - зависит от переговоров", - отмечается в сообщении.