Беларуси грозит прекращение поставок нефти из России

Москва и Минск не могут согласовать некоторые позиции.
Беларуси грозит прекращение поставок российской нефти с 1 января 2020 года. Так, переговоры Москвы и Минска затянулись.
По данным Reuters, прекращение поставок нефти позволит увеличить объем российской смеси Urals на других направлениях, в том числе в балтийских портах.
Отмечается, что Россия и Беларусь не могут согласовать цену на нефть, тариф на транзит через белорусскую территорию и компенсации за ущерб от проведения налогового маневра в России.
"Полный объем поставок по графику уже точно не выйдет, а поставят ли в январе хоть что-то - зависит от переговоров", - отмечается в сообщении.
Как ранее сообщал Главред, президент Беларуси Александр Лукашенко откровенно пригрозил России ограничением транзита российской нефти через нефтепровод Дружба.