Бацька пошел на шантаж: пригрозил обрубить транзит нефти из РФ

Лукашенко, хитрость / фото: udf.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко откровенно пригрозил России ограничением транзита российской нефти через нефтепровод Дружба.

"Северный маршрут мы прорабатываем. Я прямо сказал российским властям. И через Польшу, через Прибалтику. Наработки есть", - сказал Лукашенко во время общения с журналистами.

По словам лидера Беларуси, Минск может перенаправить две нити нефтепровода с России на Польшу.

"Но если мы через Польшу начнем поставлять нефть, то мы заберем две нитки нефтепровода Дружба, по которому на экспорт идет российская нефть.

Это надо россиянам? Нет. Ну так давайте договариваться по-человечески и будем делать, как лучше. Вот это мои требования", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко сделал Украине неожиданное предложение.