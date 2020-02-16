Нелепая смерть: девушка умерла после конкурса по поеданию пирожных

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В одном из баров столицы России конкурс по скоростному поеданию пирожных закончился трагедией. Одна из участниц соревнования умерла. Вероятно, 23-летняя девушка подавилась.

Инцидент произошел 15 февраля в одном из заведений в центре Москвы. Девушка пришла в бар с друзьями. По словам очевидцев, она употребляла алкоголь, а потом решила принять участие в конкурсе. Ролик с фрагментом конкурса опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT. На кадрах видно, что девушка попыталась прожевать сразу несколько пирожных.

Уже после конкурса москвичка начала задыхаться и упала на пол. Ей пытались помочь другие посетители – делали искусственное дыхание. Однако безуспешно. Медики, которые приехали на место трагедии, констатировала смерть москвички.

Как рассказал РЕН ТВ администратор бара, погибшая девушка была постоянной посетительницей заведения. По его словам, она страдала болезнью сердца.

Как сообщал Главред, в храме Святителя Николая, расположенном в центре Москвы, в воскресенье, 16 февраля, мужчина устроил поножовщину. В результате инцидента два человека получили ранения.