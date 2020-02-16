  1. Главная
  3. Мир

Нелепая смерть: девушка умерла после конкурса по поеданию пирожных

16 февраля 2020, 17:34

Трагедия произошла в одном из баров Москвы.

десерт, пирожное
Иллюстративное фото / Фото pixabay.com

В одном из баров столицы России конкурс по скоростному поеданию пирожных закончился трагедией. Одна из участниц соревнования умерла. Вероятно, 23-летняя девушка подавилась.

Инцидент произошел 15 февраля в одном из заведений в центре Москвы. Девушка пришла в бар с друзьями. По словам очевидцев, она употребляла алкоголь, а потом решила принять участие в конкурсе.  Ролик с фрагментом конкурса опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT. На кадрах видно, что девушка попыталась прожевать сразу несколько пирожных.

Уже после конкурса москвичка начала задыхаться и упала на пол. Ей пытались помочь другие посетители – делали искусственное дыхание. Однако безуспешно. Медики, которые приехали на место трагедии, констатировала смерть москвички.

Как рассказал РЕН ТВ администратор бара, погибшая девушка была постоянной посетительницей заведения. По его словам, она страдала болезнью сердца.

Как сообщал Главред, в храме Святителя Николая, расположенном в центре Москвы, в воскресенье, 16 февраля, мужчина устроил поножовщину. В результате инцидента два человека получили ранения.

конкурс бар смерть новости России
Сейчас вы просматриваете новость «Нелепая смерть: девушка умерла после конкурса по поеданию пирожных». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:16
Стоит ли бежать в обменник: аналитики дали прогноз курса доллара на неделю
18:14
"Резать сволочей сразу": в Сети обсуждают идею о совместных с ОРДЛО патрулях на Донбассе
17:52
Гороскоп на 16 февраля всех знаков Зодиака: чем грозит день покровительницы мрака
17:34
Нелепая смерть: девушка умерла после конкурса по поеданию пирожных Видео
17:30
Передали оборудование, обучают пограничников: США помогают Беларуси укреплять границу с Украиной
16:59
"Собрал вещи и уехал": Арахамия рассказал о спорах в ОП перед увольнением Богдана
16:27
"Пи*ар с пропагандистской ху*ней": в Сети оценили поздравление Гончаренко с днем независимости Кубани Видео
16:25
В Киеве объявлен желтый уровень опасности: что это значит
16:09
Вирус в Китае: появились обнадеживающие данные
16:04
Малайзия ввела жесткий запрет из-за китайского коронавируса: в чем суть
16:00
Модные платья - самые неожиданные тренды весны 2020 фото Фото
15:43
В Украине подготовили сюрприз с повышением пенсий: что известно
15:36
Пришейте к шляпам резиночки: синоптик предупредила и сильном ветре
15:34
"Клоун" в наручниках: в Киеве задержали скандального авторитета из обоймы Януковича Видео
15:11
Захват украинского судна: "суд" оккупантов арестовал украинских рыбаков Видео
14:50
Ждать 200 лет: "слуга народа" огорошила украинцев сроками замены старого жилья
14:43
Как не подхватить коронавирус в дороге: правила от Комаровского Видео
14:36
"Это не *бать детей": Шнуров жестко осадил протоиерея РПЦ
14:29
"Ты мост построил оху*тельный": в сети высмеяли "селфач" Кличко и Цукерберга
14:29
"В Сибири земли много": Киевсовет отказался выделить участок под церковь УПЦ МП
14:07
Попытался изнасиловать и бросил раненой на рельсах: в Бердичеве неизвестный напал на девушку
14:00
Кошмарное ДТП на Львовщине: авто слетело в озеро, четверо погибших Фото
13:40
"Пи*арас", "вшивая собака": экс-нардепы устроили свару в прямом эфире Видео
13:36
"СБ приветбанка лапухи": в Николаеве дерзкие воры легко обокрали банк
13:33
"Черная" зарплата: Радуцкий навал сроки запуска страховой медицины
13:14
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: барыш, любовная авантюра и встреча с жульем
13:00
Модные пальто - названы самые горячие тренды весны 2020 фото Фото
12:58
"Буфер между РФ и ЕС": Климкин указал на скрытый смысл "мюнхенского плана"
12:43
Неудавшаяся бундесмама обвинила Россию в гибридных атаках на ЕС Видео
12:28
Захват украинского корабля: в Сети обнародовали имена задержанных моряков Видео
11:55
"С оглядкой на националистов": Поклонская устроила истерику из-за выборов в Крыму
11:26
"Мечтать не могут": украинцы Крыма обратились к Зеленскому
11:16
"Лицемерие": в Москве мужчина устроил кровавую бойню в храме Видео
10:51
Праздновали Новый год: в Житомир из Китая возвращаются сотрудники крупной компании
10:41
Долги и 100-метровая квартира: Ермак обнародовал декларацию
10:17
Полмиллиарда в карантине: как Китай проигрывает войну вирусу мнение
10:15
Весенний маникюр - в моду вернулись ногти из 70-х и желтый маникюр фото Фото
10:06
Когда ретроградный Меркурий 2020, и что нельзя делать: советы астролога Видео
09:57
"В РПЦ оху*ли": в России "клоун в рясе" назвал шлюхами гражданских жен
09:55
В США заявили о "долгой задержке" для Северного потока-2: в России огрызнулись
09:22
"Вся Донецкая область": главарь боевиков "ДНР" посетовал на побег "ополченцев"
09:14
Опыт Хорватии: Пристайко рассказал о совместных с боевиками патрулях на Донбассе
08:55
Захват украинского корабля: у Зеленского отреагировали на действия ФСБ Видео
08:35
"Подлые янки травят китайцев": коронавирус убил 1666 человек
08:22
Оманский провал Зеленского мнение
08:08
"Я готов его принять": Зеленский публично пригласил Трампа в Киев
07:36
"Заставить каяться и извиняться": Сивохо запускает Платформу примирения и единства
07:01
Что смотреть - лучшие сериалы февраля 2020 Видео
06:58
Политолог назвал огромную ошибку Путина
06:44
Расследование о "встрече Зеленского и Патрушева" - ужасное позорище мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять