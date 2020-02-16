"Лицемерие": в Москве мужчина устроил кровавую бойню в храме

Ефим Ефимов напал на храм в Москве / Telegram-канала Mash

В храме Святителя Николая, расположенном в центре Москвы, в воскресенье, 16 февраля, мужчина устроил поножовщину. В результате инцидента два человека получили ранения.

"Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи", - говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ.

Правоохранители уставили причины происшествия и сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела. По предварительным данным, мужчина находился в неадекватном состоянии.

Сообщается, что пострадали в результате нападения два помощника настоятеля. Их жизни сейчас ничего не угрожает, они находятся в больнице под присмотром медиков.

По данным Telegram-канала Mash, нападавшим оказался 26-летний Ефим Ефимов. Он зашел в храм с ножом в руках и направился прямо к алтарю, где батюшка служил службу. Помощник священнослужителя попытался остановить Ефимова, но тот ударил его ножом. Прихожанам удалось скрутить нападавшего до приезда правоохранителей.

Свидетели происшествия считают, что Ефимов знал, куда идет и зачем. Некоторые предполагают, что нападавший готовился к атаке и его целью был батюшка.

Telegram-канал Life shot сообщает, что Ефимов приехал в Москву их Липецка на заработки и никого теракта не готовил, а устроил поножовщину в храме, потому что его "не устраивает лицемерие".

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