Виновен - в США суд вынес приговор Харви Вайштейну

Продюсер Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы / Reuters

В США, в штате Нью-Йорк суд признал легендарного голливудского продюсера и бывшего руководителя студии Miramax Харви Вайнштейна виновным в деле о сексуальном насилии и приговорил его к 23 годам тюремного заключения.

Соответствующее сообщение опубликовало новостное агентство Associated Press. Вайнштейна обвиняли в домогательствах и сексуальных насилиях десятки женщин, в том числе и звезды - Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

Более того, как написал в авторитетном журнале The New Yorker журналист Ронан Фэрроу (к слову, сын известного режиссера Вуди Аллена) Вайнштейн тратил большие деньги на наем частных детективов (включая бывших агентов Моссада) чтобы следить за актрисами. Продюсер тем самым собирал личные данные и запугивал всех, кто выступал или собирался выступить с публичными обвинениями в его адрес.