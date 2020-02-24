Вайнштейна официально признали виновным сразу в двух делах

Харви Вайнштейн может присесть на 25 лет / Reuters

Суд присяжных в Нью-Йорке признал продюсера Харви Вайнштейна в виновным в двух из пяти случаях сексуального насилия. Ему грозит до 25 лет лишения свободы, пишет ВВС.

Вайнштейн был признан виновным в сексуальном насилии первой степени бывшей ассистентки по Проекту подиум Мириам Хэйли, а также в изнасиловании третьей степени. Обвинителем по второму случаю выступила актриса Джессика Манн.

Вайнштейну все еще предстоит суд в Лос-Анджелесе, где ему предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии по отношении к двум женщинам в 2013 году.Читайте такжеСкандал 2019: как Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон перевернули мир

На принятие решения в Нью-Йорке присяжным потребовалось шесть дней — они совещались со вторника, 18 февраля. Жюри состояло из семи мужчин и пяти женщин. Приговор вступит в силу позднее, сам Вайнштейн своей вины не признавал и не признает.

Пока неизвестно, как доказанное обвинение повлияет на другой судебный процесс в отношении бывшего продюсера, который ведется прокуратурой Лос-Анджелеса. Там его обвиняют в изнасиловании, принуждении к оральному сексу и сексуальному нападению в отношении 2 женщин.

По словам Джессики Манн, Харви Вайнштейн изнасиловал её в отеле DoubleTree на Манхэттене в 2013 году. Мириам Хэйли, в свою очередь, заявляла, что Вайнштен принуждал ее к оральному сексу в 2006-м в своей квартире в Сохо.

Ранее Вайнштейну удалось выиграть сразу несколько дел и снять с себя все обвинения. Но теперь 67-летний продюсер действительно может надолго сменить шикарные апартаменты и вечеринки на камеру.