Закрытые школы и еда "с собой": как живут украинцы в коронавирусной Чехии

Пандемия коронавируса / Reuters

Китайский коронавирус стал причиной введения запрета на пересечение границы с Чехией. Карантин также повлиял также и на жизнь граждан внутри страны.

Украинец Максим, проживающий в Праге, рассказал Главреду в эксклюзивном комментарии, как живут чехи в условиях карантина.

По его словам, в метро Праги установили дозаторы для дезинфекции рук, школы детские сады и университеты закрыты, а студенты находятся на дистанционном обучении. Кроме того, ограничения коснулись и общественного транспорта – автобусы ездят намного реже, а некоторые и вовсе отменили.

Он уточнил, что начиная с субботы, 14 марта, ближайшие десять дней должны быть закрыты:

1) все розничные магазины и предприятия сферы услуг, кроме:

- продуктовых магазинов;

- магазинов электроники и бытовой техники;

- автозаправок;

- магазинов бытовой химии и гигиенических средств;

- аптек и аптечных пунктов;

- магазинов оптики;

- зоомагазинов;

- газетных и табачных киосков;

- химчисток и моек;

2) все рестораны, кафе, бары и другие пункты общественного питания, кроме:

рабочих столовых в офисах и на предприятиях;

не публичных ресторанов для работников социальной сферы;

рестораны быстрого питания с уличным окошком выдачи, не имеющих посадочного зала или продающих блюда только "с собой".

3) весь общепит в торговых центрах площадью более 5000 квадратных метров

4) все казино, тотализаторы и игровые залы.

"В магазинах опустело, но не так чтобы полки были пустые. У меня на работе везде санитайзеры стоят. Метро опустело немного, но есть радость - доехать можно без пробок", - поделился своими впечатлениями о карантине Максим.

Также на остановках появились объявления от центров помощи. На них указан номер горячей линии, куда можно позвонить при необходимости. Центры помощи инициированы Красным крестом, магистратом Праги и волонтерами. Они помогают с доставкой продуктов, с любой почтой, выгулом собак и подобным.

Стоит отметить, что кафе, рестораны и бары перешли в режим работы "с собой", а на улицах часто гуляют местные жители.

К утру воскресенья, 15 марта, число пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Чехии достигло 214 человек.

Как ранее сообщал Главред, правительство Чехии вводит полный запрет на въезд иностранцев и на выезд своих граждан из-за распространения коронавируса.