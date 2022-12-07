Агент КГБ 'Валет' падкий к женщинам: в Сети всплыл компромат на завербованного Лукашенко

В КГБ СССР отмечали, что Александр Лукашенко "чрезвычайно хитрый", склонный к интригам и жажде власти над окружающими.

Александра Лукашенко завербовали в КГБ / УНИАН

В Сети опубликовали документ, свидетельствующий о том, что Александр Лукашенко был завербован КГБ в 80-х годах прошлого века.

Вербовка Лукашенко произошла в 1987 году. Ему присвоили кличку "Валет". Соответствующий документ опубликовал волонтерский проект Inform Napalm.

Исходя из опубликованной характеристики, в задачи Лукашенко входило "решение контрразведывательных задач в Шкловском районе Могилевской области".

Отметим, что в характеристике Лукашенко под грифом "совершенно секретно" сказано, что будущий лидер Беларуси трудолюбив, добросовестен к работе и политически развит. В то же время в КГБ СССР отмечали, что он "чрезвычайно хитрый", склонный к интригам и жажде власти над окружающими.

"В работе с агентом следует проявлять осторожность, так как "Валет" был неоднократно замечен в использовании сотрудничества с органами КГБ в своих интересах, в частности сведении счетов с недоброжелателями", — указано в характеристике.

Кроме того, в документе сказано, что Александр Лукашенко "падкий к женщинам", в том числе к несовершеннолетним. Также он неоднократно использовал свое служебное положение в ходе ухаживаний.

/ t.me/informnapalm

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко очень испугался внезапной смерти руководителя Министерства иностранных дел этой страны Владимира Макея – и потому "Бацька" быстро поменял охрану и прислугу. Как написал на своей странице в Twitter российский оппозиционер Леонид Невзлин, Лукашенко боится, что его "уберут" русские.

"Диктатор никому не доверяет. Небезосновательно. Он считает, что после Макея пышные похороны могут устроить уже ему. Москву не устраивает задержка с вступлением белорусской армии в войну против Украины, Кремль готов задействовать все рычаги для давления на белорусский режим", — написал оппозиционер.

Невзлин также говорит – личные источники в спецслужбах ему рассказали о том, что смерть Макея была неестественной.

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