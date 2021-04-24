Алиев отреагировал на признание Байденом геноцида армян

Заявление Байдена серьезно навредило планам по сотрудничеству в Южном Кавказе, считает Ильхам Алиев.
Президент Турции Ильхам Алиев назвал заявление американского главы государства Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи "исторической ошибкой". Азербайджанский лидер считает такие слова неприемлемыми и наносящими ущерб тенденциям сотрудничества в Закавказье.
Как сообщает РИА Новости, Алиев и Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых азербайджанский и турецкий главы государств осудили заявление Байдена о геноциде армян.
"Отметив, что это решение было ошибочным, президент Ильхам Алиев назвал его исторической ошибкой. Президент подчеркнул, что Азербайджан считает это заявление неприемлемым", - отмечается в сообщении пресс-службы президента азербайджанского государства.
Также Алиев подчеркнул, что заявление нанесло удар по формирующемуся сотрудничеству в Закавказском регионе.
Заявление Байдена о геноциде армян в Османской империи
- Президент США Джо Байден в субботу, 24 апреля, публично признал трагические события начала ХХ века в Османской империи геноцидом армянского народа. Он стал первым за 40 лет американским главой государства, который открыто сделал такое заявление.
- В Турции назвали его слова "серьезной ошибкой", которую должен исправить Вашингтон и подчеркнули, что это решение может отразиться на турецко-американских отношениях. Президент Реджэп Эрдоган выразил соболезнования потомкам погибших армян и заявил о готовности восстанавливать отношения с Арменией.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно отреагировал на заявление президента США Джо Байдена. Глава армянского правительств сказал, что такие слова являются серьезным шагом на пути восстановления исторической справедливости.