Алиев отреагировал на признание Байденом геноцида армян

Решение Байдена по событиями начала ХХ века в Османской империи неприемлемо - Алиев / president.az

Президент Турции Ильхам Алиев назвал заявление американского главы государства Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи "исторической ошибкой". Азербайджанский лидер считает такие слова неприемлемыми и наносящими ущерб тенденциям сотрудничества в Закавказье.

Как сообщает РИА Новости, Алиев и Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых азербайджанский и турецкий главы государств осудили заявление Байдена о геноциде армян.

"Отметив, что это решение было ошибочным, президент Ильхам Алиев назвал его исторической ошибкой. Президент подчеркнул, что Азербайджан считает это заявление неприемлемым", - отмечается в сообщении пресс-службы президента азербайджанского государства.

Также Алиев подчеркнул, что заявление нанесло удар по формирующемуся сотрудничеству в Закавказском регионе.

Заявление Байдена о геноциде армян в Османской империи