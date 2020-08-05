"Кровавые взрывы в Бейруте": в Ливане есть арестованные

После взрывов в Бейруте арестованы сотрудники администрации бейрутского порта / Reuters

После смертоносных взрывов в столице и крупнейшем городе Ливана – Бейрут, правительство страны решило наказать нескольких сотрудников администрации бейрутского порта.

Правительство приказало посадить сотрудников порта под домашний арест, пишет Associated Press.

По его данным, в порте Бейрута следователи ищут улики, которые могут указать на причину взрыва.

Глава таможенной службы Ливана Бедри Захир говорил, что неоднократно требовал забрать с территории бейрутского порта взрывоопасные вещества, шесть раз обращался в суд в связи с угрозой взрыва, но власти игнорировали призывы, сообщает Анадолу.

Напомним, в Бейруте 4 августа прогремели мощные взрывы, разрушено много зданий, погибли как минимум 135 человек, а около 5 тысяч – ранены.

По предварительным данным, в порту во время сварочных работ взорвалась селитра. Позже появилось предположение, что ливанская трагедия произошла из-за халатности работников порта.