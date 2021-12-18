"Без других стран": в РФ заявили, что будут обсуждать "гарантии безопасности" только с США

РФ хочет обсуждать "гарантии безопасности" только с США / Reuters

Москва хочет обсуждать "гарантии безопасности" с Вашингтоном только на двусторонней основе, без привлечения других государств.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в комментарии ТАСС.

Рябков считает, что участие других стран в переговорном процессе "лишит его смысла".

"Мы предлагаем переговоры на двусторонней основе с США. Если привлекать к ним другие страны, мы просто утопим это все в дебатах и словоблудии", – сказал он.

Также Рябков отметил, что раньше еще не было такой ситуации, как сейчас, в отношениях с Соединенными Штатами Америки.

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Проект договоров США и России по безопасности

Министерство иностранных дел РФ в пятницу, 17 декабря, опубликовало инициированные Москвой и переданные Вашингтону проекты российско-американского договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и НАТО. Российское государство ожидает начала переговоров с США по проектам соглашений.

В проектах договоров говорится о том, что Россия настаивает на исключении дальнейшего расширения Альянса на восток и присоединения Украины к блоку коллективной безопасности Запада. Также Москва и Вашингтон, согласно предложению россиян, не должны использовать территории других стран для нападения друг на друга.

При этом в Белом доме заявили, что США не пойдут на консультации относительно гарантий безопасности без участия государств Евросоюза и стран-партнеров. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что Запад не намерен идти на уступки за главными принципами, на которых базируется европейская безопасность. Речь идет о суверенном праве государств вести самостоятельную политику.

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