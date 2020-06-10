"Вкусно?": дипломаты во Франции возмутилось рекламой йогурта с Пореченковым

Дипломаты во Франции возмутилось рекламой йогурта с Пореченковым / УНИАН

Сотрудники посольства Украины во Франции в среду, 10 июня возмутились рекламой французского йогурта Danone с участием скандально известного российского актера / режиссера Михаила Пореченкова.

Об этом украинские дипломаты написали на официальной странице в социальной сети Facebook.

В сообщении говорится ‒ "большой бизнес должен быть ответственным", а достижение прибыли не является поводом "забывать о морали".

"Danone Russia приглашает прислужника кремлевских террористов Пореченкова, который в 2014 хвастался тем, как стрелял по украинцам в Донбассе, и поддержал аннексию Крыма, рекламировать свой йогурт. Вкусно?", — в несколько язвительных тонах написали украинские дипломаты.

Напомним, ранее французская компания-производитель молочных продуктов Danone выпустила рекламу товара "Актимель", в которой снялся Михаил Пореченков. Именно он в 2014-м стрелял из пулемета по бойцам ВСУ в зоне военного конфликта на Донбассе.

После скандала в украинском филиале Danone заявили, что не могут влиять на рекламную политику компании в других странах, в том числе в РФ. "Нам очень обидно по поводу сложившейся ситуации вокруг рекламы, транслируемой в российском медийном пространстве", ‒ заявили они.