'Детородная функция': путинская сенаторша опозорилась откровением про российских женщин

Россиянка обвинила в "демографической зиме" Запад и революцию 1917 года.

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Россиянки должны больше рожать, считает Павлова / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, ua.depositphoto.com

Сенаторша от Челябинской области Маргарита Павлова призвала "переориентировать" российских девушек рожать детей, а не получать высшее образование.

В ходе Русского экономического форума Павлова сказала, что русские находятся на "пороге демографической зимы". Обвиняет она в этом "Запад" и "революцию 1917 года", когда, по ее словам, женщины получили право работать и забыли "про женское начало".

Павлова также поставила под сомнение необходимость получать высшее образование. Россиянка уверена, что женщин в РФ образование делает несчастными, потому им следует больше внимания уделять "детородной функции".

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"В результате мы имеем поколение 40-летних несчастных женщин, которые не реализовались как мать, как женщина. Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Поиск себя затягивается на долгие года и упускается детородная функция", - сказала Павлова.

Сенатор РФ предложила российским женщинам больше рожать - смотрите видео:

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