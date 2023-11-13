'Детородная функция': путинская сенаторша опозорилась откровением про российских женщин

Сенаторша от Челябинской области Маргарита Павлова призвала "переориентировать" российских девушек рожать детей, а не получать высшее образование.
В ходе Русского экономического форума Павлова сказала, что русские находятся на "пороге демографической зимы". Обвиняет она в этом "Запад" и "революцию 1917 года", когда, по ее словам, женщины получили право работать и забыли "про женское начало".
Павлова также поставила под сомнение необходимость получать высшее образование. Россиянка уверена, что женщин в РФ образование делает несчастными, потому им следует больше внимания уделять "детородной функции".
"В результате мы имеем поколение 40-летних несчастных женщин, которые не реализовались как мать, как женщина. Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Поиск себя затягивается на долгие года и упускается детородная функция", - сказала Павлова.
Сенатор РФ предложила российским женщинам больше рожать - смотрите видео:
Ранее Главред писал, что актер Василий Ливанов, который прославился ролью Шерлока Холмса в советских экранизациях легендарных британских рассказов Артура Конан-Дойла, и известный своей поддержкой путинского режима жестко раскритиковал легенду советской эстрады Аллу Пугачеву и ее супруга, комика Максима Галкина (которые четко высказались против войны, которую диктатор Путин развязал против Украины).
Кроме того, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в очередной раз сделал бредовое заявление о "несуществующей" Украине, разразившись абсурдом в сторону стран НАТО и украинского языка.
Не прошла незамеченной история и со звездой сериала "Дикий ангел" Натальей Орейро. У женщины хотят отбрать паспорт РФ из-за "пропаганды ЛГБТ".
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