Медведев снова вякнул: брызнул желчью против Одессы, Николаева и Киева

Бывший президент РФ размечтался о "передаче" России всей Украины, кроме Львовской области.

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Медведев выдал очередной бред / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в очередной раз сделал бредовое заявление о "несуществующей" Украине, разразившись абсурдом в сторону стран НАТО и украинского языка.

В своем Telegram бывший президент РФ, а нынче - забытый всеми "друг Путина", в своем хамском стиле раскритиковал мнения некоторых стран НАТО о якобы перспективах членства Украины в Альянсе без Крыма и Донбасса. Стоит отметить, что прежде всего именно Россия желает, чтобы Украина отказалась от оккупированных территорий.

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Однако в воображении Медведева центр и юг Украины, которые оккупанты не сумели захватить, якобы, по неизвестной причине, должны быть отданы России.

По словам скандального политика, Одесса, Николаев и Киев "и практически все остальное" якобы "никакая не Украина".

Дальше бред экс-главы РФ заострился: Медведев обозвал Зеленского "узурпатором", украинский язык - "суржиком", а Украину - "искусственно собранными территориями".

Также читайте, как Медведев опозорился на весь мир и назвал прибалтов "второсортным сбродом". В частности, он допустил, что более слабым странам, а именно "болгарам, прибалтам и прочему второсортному сброду" Европейский Союз предложит "потуже затянуть пояса".

Еще ранее Медведев выдал новый поток грязной лжи и истерических обвинений в адрес Украины - ему померещилось "получение ИГИЛ украинского оружия".

Но Медведева не уважают даже свои. Недавно пропагандист Сатановский обозвал политика "мелким слабеньким дерьмом". Оскорбительные эпитеты в адрес экс-президента России пропагандист употребил, характеризуя политическую ситуацию в РФ.

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