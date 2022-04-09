Детская армия диктатора Путина: эксперты ВСУ рассказали о планах россиян забирать армию в 17 лет

Как говорят украинские эксперты, аналогичные действия осуществляла нацистская Германия в годы Второй мировой, привлекая к войне подростков из "Гитлерюгенда".
Из-за значительных потерь в рамках военной агрессии в Украине Кремль пытается быстро сформировать новую партию "пушечного мяса" для продолжения боевых действий. Об этом говорится на Facebook-странице Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
Согласно тексту, для этого Кремль хочет привлекать из "Юнармию" в обычную армию подростков, которые еще не достигли 17 лет. Соответствующий приказ уже подписал министр обороны России Сергей Шойгу.
Как говорят украинские эксперты, аналогичные действия осуществляла нацистская Германия, привлекая к войне подростков из "Гитлерюгенда". В январе 1943 года ввели обязательную службу для молодежи допризывного возраста. Это были школьники старших классов, однако попадались даже 12-летние мальчики. Детей убеждали в победе над врагом ‒ немецкие пропагандисты считали, что на юнцов и юных девушек гораздо легче влиять.
Кроме того, желая доказать верность фюреру, они весьма мощно и крайне бесстрашно воевали с противником. Дети регулярно служили в нацистских партизанских отрядах, расстреливали пленных и бросались на танки с гранатами.
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Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова, Россия, страна-агрессор, готовится отправить молодежь из российского общественного движения "Юнармия" на войну в Украину ‒ в зону боевых действий на Донбасс и в Харьковскую область.
"В лучших традициях Гитлера РФ как пушечное мясо решила бросить в бой молодежь. Под всеобщую мобилизацию попали отряды "Юнармии", – сообщила Денисова.
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