Россия мобилизирует юнцов из "Юнармии" для войны против Украине – омбудсмен Денисова

Как говорит омбудсмен Людмила Денисова, начиная с 29 марта 2022 года совершеннолетним юнармейцам начали поступать письма с приглашениями на "культурно-патриотических занятий"
Россия, страна-агрессор, готовится отправить молодежь из российского общественного движения "Юнармия" на войну в Украину ‒ в зону боевых действий на Донбасс и в Харьковскую область. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.
"В лучших традициях Гитлера РФ как пушечное мясо решила бросить в бой молодежь. Под всеобщую мобилизацию попали отряды "Юнармии", – сообщила Денисова.
Денисова опубликовала фото такого приглашения, назвав это повестками на отправление в воинскую часть.
По ее информации, юнармейцев будут собирать в штабах до 10 апреля 2022 года, после этого их планируется перебрасывать в места дислокации, а затем – в Харьковскую область и на Донбасс.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия принудительно мобилизовала на войну в Украине студентов из оккупированных районов Донецкой области. Они уже сообщили о шантаже тюрьмой и об игнорировании медкомиссии.
В частности, об этом рассказали на брифинге по принудительной мобилизации пленные студенты вузов псевдореспублики "ДНР".