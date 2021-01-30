"Добро стало злей, чем зло": Слепаков "побил горшки" со сторонниками Навального из-за стиха

Семен Слепаков из-за стиха о протестах в поддержку Алексея Навального "побил горшки" со сторонниками оппозиционера / instagram.com/slepakovsemyon

Российский юморист Семен Слепаков опубликовал стих о митингах в РФ в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального под названием "Свободу Навальному!" и выразил мнение, что "добро" во время сражения незаметно стало злей, чем "зло".

Стихотворение артист опубликовал на своей странице в Instagram и столкнулся с жесткой критикой сторонников политика.

Супруга Навального Юлия написала, что юморист не оставляет надежду стать акционером российского газового монополиста – Газпрома.

Российский политик и активист Леонид Волков, который руководил предвыборным штабом Навального во время выборов президента в 2018 году, считает стих Слепакова прокремлевским.

"Понимаете, Семен: кремлевский темник в стихах – это все равно кремлевский темник. Пахнет тем же самым говном. Но в стихах", – поделился он.

Слепаков остро ответил на критику со стороны Волкова.

"Понимаете, Леонид, если вам так сильно пахнет говном, то есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая – у вас нет ковида. Плохая – от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте", – съязвил юморист.

Приводим Вашему вниманию полностью стих Слепакова о протестах в России:

Добрые блюстители

Легитимных мер

Глаз сожгли водителю

За номер "а эм эр".

Путинского прихвостня

Снявши со столба

Сапогами п*здила

Добрая толпа.

И за либеральи

Ценности свои

По *балу дали

Парню из ГАИ.

На "прикольный" митинг

Звали ребятню –

Детки, приходите

Прогонять гэбню!

Это будет весело!

Это будет класс!

Может, даже месиво

Сделают из вас!..

Крыли всех х*ями,

Кто добра был чужд,

Мол, сгноим вас в яме

Ради добрых нужд!

Будет вам наука,

Мы не Лев Толстой!

На дороге, с*ка,

У добра не стой!

Ж*пою на вилы

Зло надеть пора!

Есть на это силы,

Братцы, у добра!...

Так со злом сражалось

Милое добро,

Позабыв про жалость,

Очерствив нутро.

Храбро, беззаветно,

И во вкус вошло

Так, что незаметно

Стало злей, чем зло.

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