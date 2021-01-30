УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Добро стало злей, чем зло": Слепаков "побил горшки" со сторонниками Навального из-за стиха

30 января 2021, 08:46

Юморист опубликовал едкий стих о митингах в России.

Юморист из-за стиха о протестах в поддержку Алексея Навального
Семен Слепаков из-за стиха о протестах в поддержку Алексея Навального "побил горшки" со сторонниками оппозиционера / instagram.com/slepakovsemyon

Российский юморист Семен Слепаков опубликовал стих о митингах в РФ в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального под названием "Свободу Навальному!" и выразил мнение, что "добро" во время сражения незаметно стало злей, чем "зло".

Стихотворение артист опубликовал на своей странице в Instagram и столкнулся с жесткой критикой сторонников политика.

Супруга Навального Юлия написала, что юморист не оставляет надежду стать акционером российского газового монополиста – Газпрома.

Российский политик и активист Леонид Волков, который руководил предвыборным штабом Навального во время выборов президента в 2018 году, считает стих Слепакова прокремлевским.

"Понимаете, Семен: кремлевский темник в стихах – это все равно кремлевский темник. Пахнет тем же самым говном. Но в стихах", – поделился он.

Слепаков остро ответил на критику со стороны Волкова.

"Понимаете, Леонид, если вам так сильно пахнет говном, то есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая – у вас нет ковида. Плохая – от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте", – съязвил юморист.

Приводим Вашему вниманию полностью стих Слепакова о протестах в России:

Добрые блюстители

Легитимных мер

Глаз сожгли водителю

За номер "а эм эр".

Путинского прихвостня

Снявши со столба

Сапогами п*здила

Добрая толпа.

И за либеральи

Ценности свои

По *балу дали

Парню из ГАИ.

На "прикольный" митинг

Звали ребятню –

Детки, приходите

Прогонять гэбню!

Это будет весело!

Это будет класс!

Может, даже месиво

Сделают из вас!..

Крыли всех х*ями,

Кто добра был чужд,

Мол, сгноим вас в яме

Ради добрых нужд!

Будет вам наука,

Мы не Лев Толстой!

На дороге, с*ка,

У добра не стой!

Ж*пою на вилы

Зло надеть пора!

Есть на это силы,

Братцы, у добра!...

Так со злом сражалось

Милое добро,

Позабыв про жалость,

Очерствив нутро.

Храбро, беззаветно,

И во вкус вошло

Так, что незаметно

Стало злей, чем зло.

Протесты в России 2021 – почему люди поддержали Алексея Навального

  • В августе прошлого года Алексей Навальный пережил отравление – его лечили в берлинской клинике Шарите. Западные эксперты выяснили, что политик отравлен ядом из группы Новичок.
  • Оппозиционер обвинил в причастности к отравлению президента России Владимира Путина.
  • В январе этого года политик вернулся в РФ, его задержали в московском аэропорту Шереметьево.Основанием для задержания стало объявление в розыск 29 декабря 2020-го.
  • Оппозиционеру инкриминируют уклонение от прохождения мероприятий, связанных с условной судимостью по делу компании Ив Роше.
  • Навальный арестован 18 января на 30 суток.
  • Политик призвал своих сторонников выходить на улицы, и 23 января в ряде городов страны прошли масштабные акции протеста.
  • СМИ писали, что в связи с протестами задержаны более 4 тысяч человек. В частности силовики задерживали Юлию Навальную.

Семен Слепаков Алексей Навальный протесты в России Леонид Волков Юлия Навальная
Сейчас вы просматриваете новость «"Добро стало злей, чем зло": Слепаков "побил горшки" со сторонниками Навального из-за стиха». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Миру грозит новая пандемия из-за смертельно опасного вируса Nipah - ВОЗМиру грозит новая пандемия из-за смертельно опасного вируса Nipah - ВОЗ "У шулера выпала из рукава крапленая колода": социолог предупредил, чего ожидать от Путина"У шулера выпала из рукава крапленая колода": социолог предупредил, чего ожидать от Путина Первый звонок не Зеленскому: Байден и Путин по телефону обсудили УкраинуПервый звонок не Зеленскому: Байден и Путин по телефону обсудили Украину В Белом доме рассказали правду о переговорах Байдена с ПутинымВ Белом доме рассказали правду о переговорах Байдена с Путиным "И кто здесь лох?": Как Байден переплюнул Трампа, и причем здесь Украина"И кто здесь лох?": Как Байден переплюнул Трампа, и причем здесь Украина
Следующий материал

Последние новости

10:01
Зеленский объяснил, почему политиков испугал закон о референдуме
09:42
Врач объяснил, как резкое изменение погоды влияет на человека
09:11
Почти у каждого второго украинца есть антитела к коронавирусу - эпидемиолог Видео
09:04
Гороскоп для всех на 30 января: резкий поворот на любовном фронте и приключения Видео
09:02
В моду входят головокружительные жакеты и водолазки в стиле tie-dye Видео
Реклама
08:53
Как санкции Зеленского против китайского бизнеса ударят по Украине мнение
08:46
"Добро стало злей, чем зло": Слепаков "побил горшки" со сторонниками Навального из-за стиха Видео
08:16
За сутки в Украине выявили более 4 тысяч случаев заражения коронавирусом Видео
07:56
Как сделать модную прическу пучок и стать неотразимой Фото Видео
07:43
IKEA открывает первый магазин в Украине: когда и куда идти за покупками
07:26
Громкий скандал в СБУ: задержанный в деле о заказном убийстве назвал заказчика Видео
07:14
Умывание холодной водой: в чем польза для кожи Видео
06:56
Плохой и очень плохой: два сценария разрешения конфликта на Донбассе мнение
06:30
Календарь магнитных бурь на февраль 2021: когда заболит голова Видео
06:02
Экс-Серебро едва прикрыла наготу БДСМ-нарядом на провокационном фото
05:27
Мраморные статуи и аквадискотека: всплыли новые детали о дворце Путина Видео
05:05
"Время больших ставок": астролог сказал, кому в феврале светят выигрыши Видео
04:30
Эксперт назвал проблему Украины и раскрыл новый сценарий России по Донбассу Видео
04:06
Протесты в РФ из-за Навального ждет крах: эксперт назвал причину Видео
03:30
Украина добилась успехов в ПАСЕ: в Раде объяснили ситуацию с Россией Видео
Реклама
02:40
Ляшко назвал дату начала вакцинации в Украине Видео
01:59
Ученые назвали полезный девайс, который распространяет COVID-19 Видео
01:36
Гороскоп для всех на 31 января: старт выгодного дела, выполнение капризов и неожиданный вердикт врача Видео
00:58
Транспортный коллапс и огромные сугробы: украинцы оказались в снежном плену Видео
00:55
"Хороша чертовка": Мишель Андраде засветила грудь в провокационной позе
00:19
Субсидии в 2021 ужали: кто и как может оформить выплаты Фото Видео
00:15
Глава Минздрава рассказал, почему украинцы не хотят вакцинироваться от COVID-19 Видео
29 января, пятница
23:50
С могилы Жанны Фриске россиянки собирают снег и проводят привороты
23:08
Степанов назвал главный результат войны с COVID-19 в Украине
23:07
Эпидемиолог признался, когда Украина "победит" коронавирус
23:06
Зеркальные даты 2021 года – все числа и что делать для достижения цели Видео
22:33
Комаровский назвал опасным популярный народный метод лечения простуды Видео
22:22
Какой мобильный браузер поставить на свой Android-смартфон: список и сравнение
22:18
Спецслужбы РФ вербовали Трампа более 40 лет - The Guardian Видео
22:03
Коронавирус в Украине 29 января: за сутки нашли более 5 тыс. новых больных Видео
21:52
У Байдена объявили о целях политики США в отношении России Видео
21:45
Эндокринолог сказала, кому опасно есть хурму Видео
21:43
Украину атакует еще один опасный циклон Видео
21:40
Календарный план вакцинации от COVID-19: кому и когда сделают прививку
21:28
Что такое нормальное кровяное давление: что нужно знать Видео
Реклама
21:11
Судьба Северного потока-2: в США придумали, как "вырвать жало" Газпрома
21:09
Старт вакцинации от коронавируса: Зеленский подписал важный закон
20:54
Новому правописанию быть: в Кабмине сделали важное разъяснение Видео
20:48
Как снизить холестерин с помощью завтрака: два здоровых варианта Видео
20:38
Удар США по Северному потоку-2: в Нафтогазе раскрыли планы Вашингтона Видео
20:23
Теперь официально: шоумен Скичко стал главой Черкасской ОГА Видео
20:15
Надела лишь перчатки: дочь знаменитого футболиста снялась голой Видео
19:47
В Минздраве назвали количество доз COVID-вакцины, необходимое Украине Видео
19:34
Такого у iPhone ещё не было – появились свежие подробности о новом Айфоне 13
19:34
Кравчук резко высказался о России из-за Донбасса Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять