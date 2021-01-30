"Добро стало злей, чем зло": Слепаков "побил горшки" со сторонниками Навального из-за стиха

Юморист опубликовал едкий стих о митингах в России.
Российский юморист Семен Слепаков опубликовал стих о митингах в РФ в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального под названием "Свободу Навальному!" и выразил мнение, что "добро" во время сражения незаметно стало злей, чем "зло".
Стихотворение артист опубликовал на своей странице в Instagram и столкнулся с жесткой критикой сторонников политика.
Супруга Навального Юлия написала, что юморист не оставляет надежду стать акционером российского газового монополиста – Газпрома.
Российский политик и активист Леонид Волков, который руководил предвыборным штабом Навального во время выборов президента в 2018 году, считает стих Слепакова прокремлевским.
"Понимаете, Семен: кремлевский темник в стихах – это все равно кремлевский темник. Пахнет тем же самым говном. Но в стихах", – поделился он.
Слепаков остро ответил на критику со стороны Волкова.
"Понимаете, Леонид, если вам так сильно пахнет говном, то есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая – у вас нет ковида. Плохая – от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте", – съязвил юморист.
Приводим Вашему вниманию полностью стих Слепакова о протестах в России:
Добрые блюстители
Легитимных мер
Глаз сожгли водителю
За номер "а эм эр".
Путинского прихвостня
Снявши со столба
Сапогами п*здила
Добрая толпа.
И за либеральи
Ценности свои
По *балу дали
Парню из ГАИ.
На "прикольный" митинг
Звали ребятню –
Детки, приходите
Прогонять гэбню!
Это будет весело!
Это будет класс!
Может, даже месиво
Сделают из вас!..
Крыли всех х*ями,
Кто добра был чужд,
Мол, сгноим вас в яме
Ради добрых нужд!
Будет вам наука,
Мы не Лев Толстой!
На дороге, с*ка,
У добра не стой!
Ж*пою на вилы
Зло надеть пора!
Есть на это силы,
Братцы, у добра!...
Так со злом сражалось
Милое добро,
Позабыв про жалость,
Очерствив нутро.
Храбро, беззаветно,
И во вкус вошло
Так, что незаметно
Стало злей, чем зло.
Протесты в России 2021 – почему люди поддержали Алексея Навального
- В августе прошлого года Алексей Навальный пережил отравление – его лечили в берлинской клинике Шарите. Западные эксперты выяснили, что политик отравлен ядом из группы Новичок.
- Оппозиционер обвинил в причастности к отравлению президента России Владимира Путина.
- В январе этого года политик вернулся в РФ, его задержали в московском аэропорту Шереметьево.Основанием для задержания стало объявление в розыск 29 декабря 2020-го.
- Оппозиционеру инкриминируют уклонение от прохождения мероприятий, связанных с условной судимостью по делу компании Ив Роше.
- Навальный арестован 18 января на 30 суток.
- Политик призвал своих сторонников выходить на улицы, и 23 января в ряде городов страны прошли масштабные акции протеста.
- СМИ писали, что в связи с протестами задержаны более 4 тысяч человек. В частности силовики задерживали Юлию Навальную.