Джонсон заговорил о кибервойне и готовит мощный удар по врагам Лондона / Reuters

Великобритания должна усилить свой потенциал для проведения кибератак против вероятных врагов. Британские Национальные киберсилы (National Cyber Force) будут базироваться на севере Англии, заявил премьер-министр Борис Джонсон.

"Сила в киберпространстве произвела революцию в том, как мы живем и воюем точно так же, как авиация 100 лет назад. Нам необходимо наращивать наш киберпотенциал, чтобы мы могли воспользоваться этими возможностями и при этом гарантировать, что тем, кто пытается атаковать нас и наш образ жизни, будут препятствовать на каждом шагу", - отметил Джонсон в заявлении, размещенном на сайте правительства.

По его словам, в ближайшее время будет опубликован обзор по стратегии национальной безопасности, в котором сделан акцент на важности развития кибертехнологий.

Джонсон подчеркнул, что новый комплексный подход к киберпространству усилит способность защитить британский народ, а также будет способствовать продвижению интересов Лондона во всем мире.

Джонсон сообщил, что созданные в прошлом году Национальные киберсилы будут базироваться на севере Англии. В их задачи входит улучшение способностей Великобритании по проведению целенаправленных наступательных киберопераций против террористов, враждебных государств и преступных группировок. Они впервые объединяют персонал как оборонных, так и разведывательных служб под единым командованием.

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