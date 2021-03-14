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Джонсон заговорил о кибервойне и готовит мощный удар по врагам Лондона

14 марта 2021, 11:42
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Джонсон подчеркнул, что новый подход к киберпространству усилит способность защитить британцев, а также будет способствовать продвижению интересов Лондона.

Джонсон
Джонсон заговорил о кибервойне и готовит мощный удар по врагам Лондона / Reuters

Великобритания должна усилить свой потенциал для проведения кибератак против вероятных врагов. Британские Национальные киберсилы (National Cyber Force) будут базироваться на севере Англии, заявил премьер-министр Борис Джонсон.

"Сила в киберпространстве произвела революцию в том, как мы живем и воюем точно так же, как авиация 100 лет назад. Нам необходимо наращивать наш киберпотенциал, чтобы мы могли воспользоваться этими возможностями и при этом гарантировать, что тем, кто пытается атаковать нас и наш образ жизни, будут препятствовать на каждом шагу", - отметил Джонсон в заявлении, размещенном на сайте правительства.

По его словам, в ближайшее время будет опубликован обзор по стратегии национальной безопасности, в котором сделан акцент на важности развития кибертехнологий.

Джонсон подчеркнул, что новый комплексный подход к киберпространству усилит способность защитить британский народ, а также будет способствовать продвижению интересов Лондона во всем мире.

Джонсон сообщил, что созданные в прошлом году Национальные киберсилы будут базироваться на севере Англии. В их задачи входит улучшение способностей Великобритании по проведению целенаправленных наступательных киберопераций против террористов, враждебных государств и преступных группировок. Они впервые объединяют персонал как оборонных, так и разведывательных служб под единым командованием.

Кибератаки в мире – о чем сообщалось ранее:

  • 13 декабря 2020 года информагентство Reuters опубликовало информацию, согласно которой хакеры из России взломали сервера Минфина США и Национального управления по коммуникациям.
  • В The Washington Post со ссылкой на собственные инсайдерские источники считают, что кибератаку реализовала группировка Cozy Bear, связанная с российской разведкой.
  • 22 февраля советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие недели определится с ответными мерами на прошлогоднюю хакерскую атаку России на американские федеральные ведомства. Он уточнил, что это будут не только санкции.
  • 8 марта издание The New York Times со ссылкой на знакомых с планами должностных лиц сообщило, что США в ближайшие три недели планируют совершить несколько кибератак против России в ответ на взлом американских правительственных сетей в конце 2020 года.

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