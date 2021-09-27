Едва спасли: мать в подгузнике ребенка нашла ядовитого паука

Паук оказался в детском памперсе / facebook.com/CPRKids

На восточном побережье Австралии молодая мама нашла ядовитого паука, переодевая своего ребенка.

Паукообразный лазил прямо в подгузнике малыша. Жуткие кадры опубликовало сообщество CPR Kids в Facebook.

Группу ведут австралийские медсестры, к которым каждый желающий может обратиться за советом.

Женщина прислала фото, чтобы другие родители знали об опасности для детей.

Медицинские работники ответили, что пауки в этом сезоне действительно "тусуются везде".

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Также они рассказали, что делать, если вас или вашего ребенка укусит паук.

Прежде всего, нужно промыть рану и приложить к инфицированного месту лед.

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Только в случае, если у пострадавшего не проходит боль, появляется тошнота, головокружение и лихорадка, следует вызвать скорую помощь.

Специалисты советуют поймать паука в банку, чтобы при необходимости показать медикам.

Обязательно внимательно проверять одежду и игрушки детей, а также места, где они играют.

Как ранее сообщали, в Запорожской области в курортной Кирилловке (Азовское море) на смену нашествию божьих коровок, комаров и медуз пришли пауки.

На жуткой видеозаписи инцидента видно, что в одном из местных коттеджей заметили большое количество пауков. Они были повсюду, на потолке, стенах и полу.