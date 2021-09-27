Едва спасли: мать в подгузнике ребенка нашла ядовитого паука

Паукообразный лазил прямо в подгузнике малыша.
На восточном побережье Австралии молодая мама нашла ядовитого паука, переодевая своего ребенка.
Паукообразный лазил прямо в подгузнике малыша. Жуткие кадры опубликовало сообщество CPR Kids в Facebook.
Группу ведут австралийские медсестры, к которым каждый желающий может обратиться за советом.
Женщина прислала фото, чтобы другие родители знали об опасности для детей.
Медицинские работники ответили, что пауки в этом сезоне действительно "тусуются везде".
Также они рассказали, что делать, если вас или вашего ребенка укусит паук.
Прежде всего, нужно промыть рану и приложить к инфицированного месту лед.
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Только в случае, если у пострадавшего не проходит боль, появляется тошнота, головокружение и лихорадка, следует вызвать скорую помощь.
Специалисты советуют поймать паука в банку, чтобы при необходимости показать медикам.
Обязательно внимательно проверять одежду и игрушки детей, а также места, где они играют.
Как ранее сообщали, в Запорожской области в курортной Кирилловке (Азовское море) на смену нашествию божьих коровок, комаров и медуз пришли пауки.
На жуткой видеозаписи инцидента видно, что в одном из местных коттеджей заметили большое количество пауков. Они были повсюду, на потолке, стенах и полу.