Экс-депутат Госдумы объяснил, когда власть Путина очень быстро развалится

При одном условии российская власть очень быстро развалится, полагает Илья Пономарев / Reuters

Бывший депутат российской Госдумы, оппозиционер Илья Пономарев считает, что в РФ власть во главе с президентом Владимиром Путиным очень быстро обсыплется, когда появится действительно народный лидер.

Власть Путина развалится, когда народ получит лидера, который будет иметь национальную или левую идеологию (сторонники социального равенства), рассказал политик Обозревателю.

Собеседник отметил, что главе государства все время угрожает народ.

"…для кардинальных изменений вопрос только в одном: когда найдется лидер действительно народный, который идет снизу, из левых или национальных кругов. Тогда эта ситуация обсыплется очень быстро", – спрогнозировал экс-депутат.