Экс-депутат Госдумы объяснил, когда власть Путина очень быстро развалится

Президенту России все время угрожает народ, отметил политик.
Бывший депутат российской Госдумы, оппозиционер Илья Пономарев считает, что в РФ власть во главе с президентом Владимиром Путиным очень быстро обсыплется, когда появится действительно народный лидер.
Власть Путина развалится, когда народ получит лидера, который будет иметь национальную или левую идеологию (сторонники социального равенства), рассказал политик Обозревателю.
Собеседник отметил, что главе государства все время угрожает народ.
"…для кардинальных изменений вопрос только в одном: когда найдется лидер действительно народный, который идет снизу, из левых или национальных кругов. Тогда эта ситуация обсыплется очень быстро", – спрогнозировал экс-депутат.
- Напомним, 23 января в России были массовые протесты. Люди вышли поддержать оппозиционера Алексея Навального, который пережил отравление, лечился в берлинской клинике, а после возвращения в РФ был арестован.
- Политик утверждает, что к его отравлению причастен Владимир Путин.
- Митинги прошли в десятках российских городов. СМИ сообщили, что в связи с акциями задержаны более чем 4 тысячи человек.
Автор: Екатерина Присяжнюк