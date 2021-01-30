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Экс-депутат Госдумы объяснил, когда власть Путина очень быстро развалится

30 января 2021, 11:46
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Президенту России все время угрожает народ, отметил политик.

Пономарев полагает, что при одном условии российская власть очень быстро развалится – Путин новости сегодня
При одном условии российская власть очень быстро развалится, полагает Илья Пономарев / Reuters

Бывший депутат российской Госдумы, оппозиционер Илья Пономарев считает, что в РФ власть во главе с президентом Владимиром Путиным очень быстро обсыплется, когда появится действительно народный лидер.

Власть Путина развалится, когда народ получит лидера, который будет иметь национальную или левую идеологию (сторонники социального равенства), рассказал политик Обозревателю.

Собеседник отметил, что главе государства все время угрожает народ.

"…для кардинальных изменений вопрос только в одном: когда найдется лидер действительно народный, который идет снизу, из левых или национальных кругов. Тогда эта ситуация обсыплется очень быстро", – спрогнозировал экс-депутат.

  • Напомним, 23 января в России были массовые протесты. Люди вышли поддержать оппозиционера Алексея Навального, который пережил отравление, лечился в берлинской клинике, а после возвращения в РФ был арестован.
  • Политик утверждает, что к его отравлению причастен Владимир Путин.
  • Митинги прошли в десятках российских городов. СМИ сообщили, что в связи с акциями задержаны более чем 4 тысячи человек.

новости России Владимир Путин Илья Пономарев
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