УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Энергокризис наносит удар по Китаю: Пекин вынужден договариваться с США о поставках сжиженного газа

17 октября 2021, 13:39
Прослушать новость
Остановить

Компании Пекина и Вашингтона могут заключить сделки на десятки миллиардов долларов, что укрепит позиции Штатов на китайском газовом рынке.

Китай
Китай в борьбе с энергетическим кризисом готов договариваться с США по поставках сжиженного газа / Reuters

Китай проводит переговоры с компаниями из США по вопросу долгосрочных поставок сжиженного газа (СПГ, - ред.). Решение Пекина продиктовано резким ростом цен на газ и дефицитом электроэнергии на внутреннем рынке страны. Если стороны договорятся, они заключат многомиллиардные сделки, что приведет к росту экспорта СПГ в КНР из Штатов.

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, переговоры ведут как минимум 5 компаний из Китая, среди которых государственная корпорация Sinopec Corp, Китайская национальная оффшорная компания, а также компании-дистрибьюторы энергии, такие как Zhejiang Energy. Диалог ведется с американскими экспортерами сжиженного газа – Cheniere Energy и Venture Global.

Указывается, что переговоры могут обернуться сделками на десятки миллиардов долларов. Это приведет к росту экспорта СПГ из США в КНР уже в ближайшие годы.

Как известно, во время острой фазы торговой войны Пекина и Вашингтона в 2019 года, между странами произошла кратковременная остановка торговли газом. На сооружение объектов СПГ могут уйти годы, в Северной Америке уже идет разработка нескольких проектов, однако экспорт стартует не раньше середины десятилетия.

Реклама

Переговоры китайских компаний с американскими поставщиками стартовали в начале этого года, однако в последние месяцы диалог усилился из-за самого масштабного за последние десятилетия дефицита топлива. Цены на газ в Азии в этом году выросли более чем в 5 раз. Из-за этого есть опасения о проблемах с поставкой электроэнергии зимой.Читайте такжеВ Китае пригрозили США ядерным ударом и призвали Вашингтон к переговорам

Источники немецкого информагентства подчеркивают, что в следующие несколько месяцев будет объявлено о новых сделках. Частная компания ENN Natural Gas Co уже объявила о сделке с Cheniere сроком на 13 лет.

Отношения США и Китая

Напомним, в последнее время отношения Китая и США вновь ухудшились. В Вашингтоне рассматривают экономического гиганта КНР в качестве возможной новой политической сверхдержавы и главного геополитического конкурента. В последние годы ситуация усугубилась появлением коронавируса COVID-19. Америка считает, что именно Китай виновен в превращении эпидемии в мировую пандемию.

Пекин готов к нормализации отношений с Вашингтоном, однако требует от Штатов невмешательства во внутреннюю политику государства и отмены всех санкций.

viber
новости США газ СПГ новости Китая
Сейчас вы просматриваете новость «Энергокризис наносит удар по Китаю: Пекин вынужден договариваться с США о поставках сжиженного газа». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Обновят исторические рекорды": в Украине прогнозируют запредельные цены на огурцы и помидоры"Обновят исторические рекорды": в Украине прогнозируют запредельные цены на огурцы и помидоры Сваты возвращаются: появился трейлер 7 сезонаСваты возвращаются: появился трейлер 7 сезона Злата Огневич в прозрачной сетке поманила "булочками" и рассказала, зачем пошла на ХолостячкуЗлата Огневич в прозрачной сетке поманила "булочками" и рассказала, зачем пошла на Холостячку Цены на яблоки проломили трехлетнее "дно": что происходитЦены на яблоки проломили трехлетнее "дно": что происходит На этой планете слишком много людейНа этой планете слишком много людей

Последние новости

13:42

У Путина пожаловались на сложности в переговорах с Зеленским и назвали причину

13:39

Энергокризис наносит удар по Китаю: Пекин вынужден договариваться с США о поставках сжиженного газа

13:25

Ольга Сумская похвасталась пышным бюстом в черном слитном купальнике

12:55

Удар COVID-19: в Украине 17 областей – в красной и оранжевой зонах карантина Видео

12:46

"Классный кейс": Комаровский назвал главное достижение Зеленского на посту президента Видео

Реклама
12:43

"Ситуация очень серьезная": в ЕС предупредили об опасности на границе с Беларусью Видео

12:06

В Украине в ближайшие дни ожидается похолодание и морозы: где будет холоднее всего

12:01

В Украине детей будут вакцинировать от COVID-19: появились важные детали Видео

11:38

Вода текла с люстры и из розеток: харьковчанин срезал батареи, затопил 15 квартир и уехал на работу Видео

11:29

"Ждем вас дома": Арахамия потребовал немедленно освободить и вернуть Саакашвили

11:26

Жесткий локдаун в Украине неизбежен: эксперт раскрыл причины и назвал сроки Видео

10:52

Когда день автомобилиста и дорожника 2021 в Украине: дата, поздравления и картинки к празднику

10:43

Украинцам светят две пенсии: кому и как оформить выплаты Видео

10:06

"Россия окажется в углу ринга": Кулеба раскрыл детали дела в Гааге по захвату кораблей ВМС Украины Видео

09:49

"Умирать и убивать за Украину": главком ВСУ назвал путь освобождения захваченных РФ территорий Видео

09:09

Коронавирус в Украине 17 октября: за сутки установлено новых 11 288 случаев заражения COVID-19 Видео

09:08

Осенняя вспышка COVID-19: Комаровский назвал главный провал власти Видео

08:33

"Разорвали и съели": в Харькове пять собак загрызли насмерть пенсионерку

08:20

"Оскорбление и унижение всей Украины и Зеленского": Илларионов раскрыл замысел статьи Медведева

08:02

Украина ждет массу вакцин: Ляшко советует украинцам прививаться от гриппа и COVID-19 Видео

Реклама
07:45

Жесткий локдаун будет введен в любом случае мнение

07:10

Статья Медведева и провал диалога Путина с Зеленским: дипломат объяснил позицию Кремля по Украине

06:28

Трагедия Украины: почему нет смысла говорить о военном пути возвращения Крыма и Донбасса мнение

06:10

Приметы на 17 октября: что нельзя делать в Ерофеев день и как не попасть в беду Видео

05:20

Украину прогреет до +23°: синоптики назвали сроки возвращения бабьего лета Видео

05:17

Как лучше всего поздравить с Днем работника пищевой промышленности на словах и в открытках

02:39

В Днепре пьяная учительница била детей по голове во время уроков

02:22

Можно ли ребенку идти в детский сад, если у него насморк – ответ доктора Комаровского Видео

01:48

Дефолт США: эксперт объяснил, почему Америке крах не грозит Видео

01:39

Преемница Кабаевой: в Японии вычислили новую любовницу Путина Видео

16 октября, суббота
23:57

Осенние каникулы: где и сколько будут отдыхать школьники Видео

23:25

В Минздраве назвали сроки запуска электронных рецептов

22:59

Погода в Украине: какие области накроют густые туманы

22:19

"Добро пожаловать в ад": волонтер шокировала откровением об эпидемии COVID-19 Видео

22:12

Психотерапевт перечислила симптомы депрессии после COVID-19 Видео

21:29

"Заканчивается плохо": эксперт предупредил о катастрофе с COVID-госпитализациями в Украине Видео

21:09

В городе просто беда: в Одессе печальная ситуация с коронавирусом

20:37

Жесткий карантин и решение по транспорту: Запорожье окажется в "усиленной" красной зоне Видео

20:36

Нашли мертвым в доме: СМИ рассказали о загадочной смерти известного дипломата в Киеве Видео

20:02

В России более 15 человек скончалось после отравления спиртом

Реклама
19:46

Пенсионерка-тусовщица: в Киеве умерла знаменитая модель и светская львица

19:33

Миграционный удар и защита от Лукашенко и Путина: в Польше объяснили планы по границе с Беларусью Видео

19:21

На этой планете слишком много людей мнение

19:18

Отопительный сезон: в Кабмине бьют тревогу из-за нехватки угля

18:49

Киев захлестнет пик заболеваемости COVID-19: Рубан назвал сроки усиления карантина Видео

18:44

Саакашвили плохо: экс-президент Грузии согласился на требования врачей

18:32

Шантаж Газпрома обрушил рынок газа Европы: в Польше заявили о повороте США по СП-2 при Байдене Видео

18:06

В Черновцах на ходу обстреляли автомобиль, есть пострадавшие

17:55

Украинцам могут уменьшить пенсии: кому не повезет Видео

17:32

В Польше в жутком ДТП погибла украинка

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять