Энергокризис наносит удар по Китаю: Пекин вынужден договариваться с США о поставках сжиженного газа

Китай в борьбе с энергетическим кризисом готов договариваться с США по поставках сжиженного газа / Reuters

Китай проводит переговоры с компаниями из США по вопросу долгосрочных поставок сжиженного газа (СПГ, - ред.). Решение Пекина продиктовано резким ростом цен на газ и дефицитом электроэнергии на внутреннем рынке страны. Если стороны договорятся, они заключат многомиллиардные сделки, что приведет к росту экспорта СПГ в КНР из Штатов.

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, переговоры ведут как минимум 5 компаний из Китая, среди которых государственная корпорация Sinopec Corp, Китайская национальная оффшорная компания, а также компании-дистрибьюторы энергии, такие как Zhejiang Energy. Диалог ведется с американскими экспортерами сжиженного газа – Cheniere Energy и Venture Global.

Указывается, что переговоры могут обернуться сделками на десятки миллиардов долларов. Это приведет к росту экспорта СПГ из США в КНР уже в ближайшие годы.

Как известно, во время острой фазы торговой войны Пекина и Вашингтона в 2019 года, между странами произошла кратковременная остановка торговли газом. На сооружение объектов СПГ могут уйти годы, в Северной Америке уже идет разработка нескольких проектов, однако экспорт стартует не раньше середины десятилетия.

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Переговоры китайских компаний с американскими поставщиками стартовали в начале этого года, однако в последние месяцы диалог усилился из-за самого масштабного за последние десятилетия дефицита топлива. Цены на газ в Азии в этом году выросли более чем в 5 раз. Из-за этого есть опасения о проблемах с поставкой электроэнергии зимой.Читайте такжеВ Китае пригрозили США ядерным ударом и призвали Вашингтон к переговорам

Источники немецкого информагентства подчеркивают, что в следующие несколько месяцев будет объявлено о новых сделках. Частная компания ENN Natural Gas Co уже объявила о сделке с Cheniere сроком на 13 лет.

Отношения США и Китая

Напомним, в последнее время отношения Китая и США вновь ухудшились. В Вашингтоне рассматривают экономического гиганта КНР в качестве возможной новой политической сверхдержавы и главного геополитического конкурента. В последние годы ситуация усугубилась появлением коронавируса COVID-19. Америка считает, что именно Китай виновен в превращении эпидемии в мировую пандемию.

Пекин готов к нормализации отношений с Вашингтоном, однако требует от Штатов невмешательства во внутреннюю политику государства и отмены всех санкций.