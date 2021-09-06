Фото дня: террористы ложкой вырыли туннель и сбежали из самой охраняемой тюрьмы Израиля

Тюрьму "Гильбоа" называют "сейфом", ее камеры отлиты из бетона / Фото: Atef Safadi/ЕРА

В Израиле из одной из самых охраняемых тюрем страны "Гильбоа" в ночь на 6 сентября сбежали шестеро пожизненно заключенных палестинцев. Беглецы начали рыть подкоп в одной из туалетных кабинок, и им удалось использовать трубы канализации как готовый тоннель.

Среди беглецов наиболее опасным израильтяне считают бывшего командира "Бригады мучеников Аль-Акса", военизированного крыла палестинской партии ФАТХ Захария Збейди. Пятеро остальных – боевики палестинского Исламского джихада, пишет BBC.

По данным полиции, тоннель палестинцы выкопали с помощью ржавой ложки, а на свободе их уже ждал автомобиль. Координация происходила через незаконно пронесенный в камеру мобильный телефон. Как сообщает местный портал Ynet со ссылкой на бывшего чиновника тюремной службы, среди возможных причин такого инцидента – офицеры и охранники боятся заключенных, поэтому не всегда следуют инструкциям.

К слову, тюрьма Гильбоа считается самой охраняемой в Израиле, круглосуточно за территорией ведется наблюдение через 72 камеры. В 2014 году здесь уже предпринималась попытка сбежать подобным образом. Однако тогда после обысков удалось предотвратить побег.

— Rania Zabaneh (@RZabaneh) September 6, 2021

Отметим, что со времени провозглашения независимости в 1948-ом Израиль находится в состоянии конфликта с арабскими странами, несмотря на фактическое расположение в одном регионе. Ситуацию усугубляет и борьба с палестинцами, которые являются арабами, однако не имеют собственного государства и территорий.

Так, в мае 2021 года между Палестиной и Израилем произошла эскалация конфликта. Она началась со стычек арабов с израильскими силовиками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме после решения суда о выселении арабских семей из некоторых домов в городе, чтобы вернуть их израильтянам, владевшим этим жильем до 1948 года.