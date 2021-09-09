Испанский епископ бросил сан ради писательницы эротических романов с сатаническими мотивами

Хавьер Новелл и его избранница / Скриншот

Невиданный случай в Испании случился с епископом Хавьером Новеллом. Служитель церкви был самым молодым обладателем сана в истории Испании, однако это его на "посту" не удержало. Он отрекся от своего сана из-за любви к женщине.

Однако не простой. 39-летняя избранница Новелла пишет эротические романы по сатаническим мотивам. Также она уже была замужем и воспитывает двоих детей, говорится в сюжете ТСН.

52-летний Хавьер Новелл поддерживал экзорцизм и выступал против абортов и однополых браков. Свой сан он получил 12 лет назад.

Общество шокировано его решением. Кроме того, этот случай уже поднял на ноги Ватикан, а в стране и вовсе назревает скандал. Ситуацией обеспокоен и Папа Римский.

В епископате, которым руководил мужчина, подозревают, что за этим решением стоят "дьявольские козни".

Напомним, в прошлом году в Ватикане сменили решение относительно комментария Папы Франциска о гомосексуальных союзах, которые были показаны в документальном фильме о понтифике Francesco.

В католической церкви подчеркнули, что слова были вырваны из контекста и не указывали на изменение церковной доктрины касательно однополых браков.