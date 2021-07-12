В Испании трагически утонула украинка: двое маленьких детей остались без матери

Ирина Борис / соцсети

В Испании при трагических обстоятельствах погибла 47-летняя эмигрантка из Украины Ирина Борис. Детали трагической гибели женщины рассказали журналисты издании Высокий Замок.

Инцидент произошел на море, где женщина отдыхала со своим мужем-испанцем и двумя маленькими детьми.

Во время отдыха на море Ирина зашла в воду со своим шестилетним сыном, а муж в это время остался на берегу с младшей дочерью. Огромная штормовая волна накрыла женщину вместе с ребенком. Ирина успела позвать мужа на помощь и пока мужчина пытался спасти сына, еще одна волна накрыла женщину с головой, сбила ее с ног и унесла далеко в море. Спасти украинку не удалось.

Ирина Борис была родилась и выросла в городе Бережан (Тернопольская область). В Испанию женщина отправилась на заработки и там встретила своего будущего мужа. Она вышла замуж и родила мужу-испанцу двоих детей.

Родители Ирины, которые часто приезжали в Испанию, для того чтобы помочь дочери в воспитании внуков, настояли на том, чтобы похоронить ее именно в Бережанах.

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Напомним, ранее Недалеко от села Лебедевка Вышгородского района, а акватории Киевского водохранилища, обнаружили тело 36-летнего мужчины, которого унесло при плавании на матрасе вместе со старшей дочерью.

Поиски пропавшего мужчины продолжались четверо суток.

По словам очевидцев, надувные матрасы, на которых плавала семья, отнесло от берега, где они перевернулись.