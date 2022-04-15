"Как во время чеченской войны": оккупант признал, что россияне сами обстреляли Брянскую область

РФ провернула очередную провокацию.
РФ сама обстреляла село Климово в Брянской области, хоть и обвинила в этом Украину.
Это подтверждают перехваты телефонных разговоров оккупантов, которые появились в распоряжении СБУ.
"Это наши херачат", – объясняет жене российский захватчик, который сейчас находится в Донецкой области.
Также он напомнил, что аналогичные циничные методы использовались и во время чеченской войны.
"Такая же х*рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. По сути это ФСБшники. Просто сейчас они (Украина – ред.) никак не могли достреливать с такой расстояния до Климово", – добавляет оккупант.
Напомним, ракета, упавшая под российским городом Белгород, на самом деле была запущена с территории России. К такому выводу пришли журналисты-исследователи Conflict Intelligence Team. Ранее в РФ заявляли, что эту ракету якобы выпустили с территории Украины.
Читайте также:
- Британская разведка: взрывы в Белгороде бьют по войскам РФ под Харьковом
- Взрывы на нефтебазе в Белгороде усложнят агрессию россиян на Харьков - Минобороны Британии
- Взрыв нефтебазы в Белгороде: Зеленский рассказал, причастна ли Украина