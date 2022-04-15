"Как во время чеченской войны": оккупант признал, что россияне сами обстреляли Брянскую область

Оккупант признал, что россияне сами обстреляли Брянскую область / соцсети

РФ сама обстреляла село Климово в Брянской области, хоть и обвинила в этом Украину.

Это подтверждают перехваты телефонных разговоров оккупантов, которые появились в распоряжении СБУ.

"Это наши херачат", – объясняет жене российский захватчик, который сейчас находится в Донецкой области.

Также он напомнил, что аналогичные циничные методы использовались и во время чеченской войны.

"Такая же х*рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. По сути это ФСБшники. Просто сейчас они (Украина – ред.) никак не могли достреливать с такой расстояния до Климово", – добавляет оккупант.

Напомним, ракета, упавшая под российским городом Белгород, на самом деле была запущена с территории России. К такому выводу пришли журналисты-исследователи Conflict Intelligence Team. Ранее в РФ заявляли, что эту ракету якобы выпустили с территории Украины.

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