Количество людей, находящихся за чертой бедности, удвоилось - ООН

В мире голодали 800 млн человек / Reuters

В 2020 году еще 120 миллионов человек оказались за чертой бедности. По словам генсека ООн Антониу Гутерриша, рост показателей нищеты наблюдается впервые за 20 лет. В связи с этим, в прошлом году более 800 млн человек в мире голодали.

Об этом он заявил по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты, который отмечают в воскресенье, 17 октября, сообщают "Новости ООН".

По его словам, такая ситуация связана с пандемией.

"Неравномерное восстановление еще более увеличивает неравенство между глобальным Севером и Югом. А между тем сегодня, когда солидарность нужна как никогда, мы не видим ее проявления", - отметил глава ООН.

Гуттериш уверен, что мир должен вести борьбу на два фронта - против нищеты и неравенства, которое связано с несправедливым распределением вакцин.

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"Нам надо срочно положить конец этому, справиться с долговым кризисом и обеспечить, чтобы самые нуждающиеся страны получили инвестиции, позволяющие им восстановиться", - акцентировал глава ООН.

Генеральный секретарь призвал мир также расширять партнерские отношения. Только так, по его мнению, к 2030 году можно будет добиться социальной защищенности каждого члена общества.

"Мы также должны инвестировать в достойные рабочие места в сфере услуг по уходу, а это поможет продвинуться на пути борьбы с неравенством и обеспечить уход всем нуждающимся в такой поддержке", – считает глава ООН.

В итоге Гуттерриш отметил, что женщины в результате пандемии пострадали больше мужчин.

Напомним, в Организации Объединенных Наций надеются, что к концу 2022 года удастся привить от коронавируса все население планеты. Там будут добиваться совместной работы мирового сообщества над этим.