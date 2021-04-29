Конфликт Киргизии и Таджикистана: увеличилось количество пострадавших

В больнице села Самаркандек находятся двое. Их состояние удовлетворительное. Двое находятся в районной больнице Лейлекского района
В ходе конфликта на границе Киргизии и Таджикистана пострадали 31 человек, а еще один человек погиб, сообщила заместитель министра здравоохранения и социального развития Киргизии Ализа Солтонбекова, передает 24.kg.
"В больнице села Самаркандек находятся двое. Их состояние удовлетворительное. Двое находятся в районной больнице Лейлекского района. Их состояние оценивается как средней тяжести. Остальные 26 человек госпитализированы в Баткенскую территориальную больницу", - заявила она.
По словам представителя Минздрава, пострадавшие были доставлены в медучреждения с огнестрельными ранениями и травмами различных частей тела.
В чем причина конфликта Душанбе и Бишкека
- В среду, 28 апреля, около 150 жителей пограничных районов Киргизии и Таджикистана закидали друг друга камнями. Конфликт произошел из-за установки таджикскими пограничниками камер видеонаблюдения у водозабора Головной. Вечером обстановка стабилизировалась: таджикская сторона согласилась убрать камеру с линий электропередач у водораспределительного пункта, однако руководитель Исфаринского района Баховидин Баходирзода отказался подчиниться требованию Душанбе.
- И Бишкек, и Душанбе придерживаются точки зрения, согласно которой конфликт случился после установки камер Таджикистаном. Участок границы является спорным, поэтому в Киргизии считают такое решение незаконным. Таджикская сторона полагает, что имеет право на реализацию таких мероприятий.
- Одна из проблем связана с тем, что карты 1924-1927 годов и 1989 года указывают на принадлежность водораспределительного пункта Головной именно Таджикистану. Водозабор находится в верховьях реки Исфара и используется для орошения и снабжения водой приграничных территорий Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.
Автор: Екатерина Трохимчук