Конфликт Киргизии и Таджикистана: увеличилось количество пострадавших

Увеличилось число пострадавших во время конфликта

В ходе конфликта на границе Киргизии и Таджикистана пострадали 31 человек, а еще один человек погиб, сообщила заместитель министра здравоохранения и социального развития Киргизии Ализа Солтонбекова, передает 24.kg.

"В больнице села Самаркандек находятся двое. Их состояние удовлетворительное. Двое находятся в районной больнице Лейлекского района. Их состояние оценивается как средней тяжести. Остальные 26 человек госпитализированы в Баткенскую территориальную больницу", - заявила она.

По словам представителя Минздрава, пострадавшие были доставлены в медучреждения с огнестрельными ранениями и травмами различных частей тела.

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