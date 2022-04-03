УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Корабли под флагом РФ отказываются дозаправлять в Средиземном море - Reuters

3 апреля 2022, 07:54

Из-за потери доступа к пунктам заправки в Средиземном море возникают логистические проблемы для нефтяных танкеров России, следующих из балтийских портов в Азию.

Черное море, корабль
Продавцы морского топлива отказываются сотрудничать с российскими кораблями / pixabay, Минобороны РФ

Корабли под российским флагом не могут дозаправиться в крупных европейских центрах, включая Испанию и Мальту – основных пунктах Средиземного моря. Их перестали обслуживать продавцы морского топлива.

Как пишет Reuters, из-за потери доступа к пунктам заправки в Средиземном море возникают логистические проблемы для российских нефтяных танкеров, следующих из балтийских портов в Азию.

"Нескольким танкерам пришлось совершить более долгий путь, чтобы бункеровать в других странах после того, как европейские порты отказались предоставить топливо", — сообщает агентство со ссылкой на собственный источник.

Правительственный чиновник Мальты заявил, что страна не разрешает судам под российским флагом заходить в свои порты.

Проблемы возникают также в связи с необходимостью платить долларами и отсутствием возможности произвести оплату через банковские ограничения.

В то же время такая ситуация создает угрозу, что суда с легковоспламеняющимися грузами будут дрейфовать в море.

Как сообщал Главред, 27 февраля грузины отказались заправлять российский корабль и ответили российским морякам легендарными словами украинских героев: "Русский корабль, идите на х*й! Можете использовать весла!".

Отметим, сотрудник Госпогранслужбы Роман Грибов ‒ тот самый, который на острове Змеиный в первый день российского вторжения 24 февраля сказал в адрес российских агрессоров легендарную фразу "Русский военный корабль, иди …..", благополучно вернулся на малую Родину в Черкасскую область. Пограничника наградили знаком отличия "За заслуги перед Черкасщиной".

Другие новости:

viber
санкции война в Украине военные корабли новости Украины и мира война России и Украины
Реклама
Популярное
Гороскоп для Украины на апрель 2022: сильных бомбежек не будет, начнется восстановление городовГороскоп для Украины на апрель 2022: сильных бомбежек не будет, начнется восстановление городов "Это честно": Дурнев раскрыл подробности расставания Дорофеевой и Дантеса"Это честно": Дурнев раскрыл подробности расставания Дорофеевой и Дантеса Три направления, по которым будет наступать Россия: почему рано радоваться отводу войск РФТри направления, по которым будет наступать Россия: почему рано радоваться отводу войск РФ Обстрел роддома в Мариуполе: пострадавшая Марианна Вышемирская рассказала, что произошло на самом делеОбстрел роддома в Мариуполе: пострадавшая Марианна Вышемирская рассказала, что произошло на самом деле "Азов вошел в Белгород": в РФ массовое минирование и "эвакуация" после взрывов на артскладах"Азов вошел в Белгород": в РФ массовое минирование и "эвакуация" после взрывов на артскладах

Последние новости

08:30

Военные РФ массово отказываются воевать против Украины - Генштаб

08:10

Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2022: Девам – везение, Стрельцам – соперники, Козерогам – зависть

07:54

Корабли под флагом РФ отказываются дозаправлять в Средиземном море - Reuters

07:42

ПВО Украины стала ударом для России: Москва не получила воздух, ее самолеты уязвимы – Британия

07:11

Враг атаковал Одессу с воздуха, над городом - клубы дыма

Реклама
06:49

Завершение войны и 10 лет на возвращение Крыма: Зеленский назвал план на переговоры с Россией

06:44

Китай заявил ЕС, что будет добиваться мира в Украине по-своему - Reuters

06:27

Почему Украине и Европе нельзя допустить в России новой перестройкимнение

05:53

"Кадыровцы" разграбили украинские конвои и раздавали гуманитарку якобы "от Рамзана и его мамы"

05:18

В Мариуполе убит литовский режиссер Мантас Кведаравичюс

04:56

Оккупанты обстреляли Кривой Рог Смерчами и кассетными боеприпасами - Вилкул

04:28

"Вмри, Путін, нехороша ти редиска": новая шутливая песня про способы убийства Путина "взорвала" СетьВидео

03:52

Рашисты насилуют детей, стариков и мертвых: девочка-подросток описала ад в МариуполеВидео

03:45

Плюс один враг: Оля Цибульская накинулась на Ани Лорак за преступное молчание о войне в УкраинеВидео

03:26

Путин хочет отпраздновать победу: в разведке США назвали новую цель РФ в УкраинеВидео

02:59

Макс Барских будет защищать Украину с оружием в рукахВидео

02:50

Русские крали даже женские трусы: как с Киевщины драпали оккупанты РФВидео

02:17

"Потерял честность в контактах с РФ": Зеленский жестко упрекнул ОрбанаВидео

01:51

Геноцид на Киевщине: рашисты замучили и убили старосту села, ее мужа и сынаВидео

01:13

Враг пошел на штурм на Донбассе, копит силы для наступления на СеверодонецкВидео

Реклама
00:56

Атака с Беларуси и Гостомеля на Киев: Зеленский в январе получил от США план нападения России – WSJ

00:43

У Зеленского оценили вероятность войны за КрымВидео

00:26

Арахамия высказался о непростых переговорах с Китаем о гарантиях безопасности

02 апреля, суббота
23:58

Русских отправили в ад: ВСУ уничтожили оккупантов, убивших волонтеров под ЧерниговомВидео

23:47

Братская могила и убитые горожане: мэр Бучи рассказал о зверствах орков

23:40

Более 600 военных РФ отказались воевать с Украиной даже под угрозой уголовной ответственности

23:39

"Пришлось рожать в перерывах между взрывами": звезда Танцев со звездами стала мамой

23:03

Расстрелянных женщин сжигали прямо на дороге: в Минобороны показали зверства рашистовВидео

22:42

ВСУ устроили оккупантам "Чернобаевку": Арестович заявил об ударе по колонне РФ из Курской области

22:41

Встретили "цветами": на Донбассе бойцы ВСУ уничтожили тактическую группу врага

22:39

Путину светит ордер на арест: экс-прокурор трибунала ООН назвала главные обвиненияВидео

22:20

В Кремле назвали одну из главных целей войны в Украине

22:19

"Русские были в ярости": Путин возненавидел Зеленского с первой встречи - WSJВидео

21:54

Договор о гарантиях безопасности не будет реализован: Арахамия назвал условиеВидео

21:54

Черновики готовы, можно говорить о встрече: Арахамия допустил саммит Зеленского и Путина в Стамбуле

21:37

Россияне обстреляли Миргород на Полтавщине: поврежден аэропорт

21:15

Россия устно согласилась на наше предложение, кроме Крыма - Арахамия

21:01

"Скоро все увидите": Ермак пригрозил оккупантам неприятностями

20:55

Вооруженные силы Украины полностью освободили Киевскую область от российских войск

20:30

Попавший в плен и обменянный на воина ВСУ рашист снова хочет воевать против Украины

Реклама
20:27

России не удастся покорить Украину: украинцы свободные и не будут жить в имперском болоте – волонтер

20:22

"Они забрали мою дочь": как украинцы встречали бойцов ВСУ в освобожденном поселке

20:10

Приметы на 4 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:00

В Мариуполе кадыровцы для развлечения стреляют по детям и едят собак

19:46

3 знака зодиака, которым повезет с деньгами на следующей неделе

19:39

Первая страна ЕС полностью отказалась от российского газа

19:37

Буча наизнанку: Дмитрий Комаров показал первые ужасающие кадры из освобожденного городаВидео

19:22

В Харьковской области оккупантов отравили пирожками - Генштаб

19:20

Захватить весь Донбасс под "ЛДНР" и назвать это "победой": на Луганщине рассказали о плане РФ

19:07

Он будет становиться еще агрессивнее: психолог рассказал, какие две патологии есть у ПутинаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять