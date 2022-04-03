Корабли под флагом РФ отказываются дозаправлять в Средиземном море - Reuters

Продавцы морского топлива отказываются сотрудничать с российскими кораблями / pixabay, Минобороны РФ

Корабли под российским флагом не могут дозаправиться в крупных европейских центрах, включая Испанию и Мальту – основных пунктах Средиземного моря. Их перестали обслуживать продавцы морского топлива.

Как пишет Reuters, из-за потери доступа к пунктам заправки в Средиземном море возникают логистические проблемы для российских нефтяных танкеров, следующих из балтийских портов в Азию.

"Нескольким танкерам пришлось совершить более долгий путь, чтобы бункеровать в других странах после того, как европейские порты отказались предоставить топливо", — сообщает агентство со ссылкой на собственный источник.

Правительственный чиновник Мальты заявил, что страна не разрешает судам под российским флагом заходить в свои порты.

Проблемы возникают также в связи с необходимостью платить долларами и отсутствием возможности произвести оплату через банковские ограничения.

В то же время такая ситуация создает угрозу, что суда с легковоспламеняющимися грузами будут дрейфовать в море.

Как сообщал Главред, 27 февраля грузины отказались заправлять российский корабль и ответили российским морякам легендарными словами украинских героев: "Русский корабль, идите на х*й! Можете использовать весла!".

Отметим, сотрудник Госпогранслужбы Роман Грибов ‒ тот самый, который на острове Змеиный в первый день российского вторжения 24 февраля сказал в адрес российских агрессоров легендарную фразу "Русский военный корабль, иди …..", благополучно вернулся на малую Родину в Черкасскую область. Пограничника наградили знаком отличия "За заслуги перед Черкасщиной".

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