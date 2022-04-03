Корабли под флагом РФ отказываются дозаправлять в Средиземном море - Reuters

Из-за потери доступа к пунктам заправки в Средиземном море возникают логистические проблемы для нефтяных танкеров России, следующих из балтийских портов в Азию.
Корабли под российским флагом не могут дозаправиться в крупных европейских центрах, включая Испанию и Мальту – основных пунктах Средиземного моря. Их перестали обслуживать продавцы морского топлива.
Как пишет Reuters, из-за потери доступа к пунктам заправки в Средиземном море возникают логистические проблемы для российских нефтяных танкеров, следующих из балтийских портов в Азию.
"Нескольким танкерам пришлось совершить более долгий путь, чтобы бункеровать в других странах после того, как европейские порты отказались предоставить топливо", — сообщает агентство со ссылкой на собственный источник.
Правительственный чиновник Мальты заявил, что страна не разрешает судам под российским флагом заходить в свои порты.
Проблемы возникают также в связи с необходимостью платить долларами и отсутствием возможности произвести оплату через банковские ограничения.
В то же время такая ситуация создает угрозу, что суда с легковоспламеняющимися грузами будут дрейфовать в море.
Как сообщал Главред, 27 февраля грузины отказались заправлять российский корабль и ответили российским морякам легендарными словами украинских героев: "Русский корабль, идите на х*й! Можете использовать весла!".
Отметим, сотрудник Госпогранслужбы Роман Грибов ‒ тот самый, который на острове Змеиный в первый день российского вторжения 24 февраля сказал в адрес российских агрессоров легендарную фразу "Русский военный корабль, иди …..", благополучно вернулся на малую Родину в Черкасскую область. Пограничника наградили знаком отличия "За заслуги перед Черкасщиной".
Другие новости:
- На китайском ТВ показали подвиг защитников острова Змеиный
- В Праге улица Русская стала называться, как послание военному кораблю
- "Русский корабль, иди на*": в Черном море украинские военные уничтожили российское судно