Магнитная буря в сентябре 2021: мощный взрыв на Солнце нанесет опасный метеоудар

Магнитная буря обрушится на Землю / flickr.com/gitarau

В самое ближайшее время новая магнитная буря снова нанесет удар, последствия которого неминуемо ощутят на Земле.

Как рассказали в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ЛРАС) Физического института РАН, причиной стали неожиданные процессы на Солнце.

Ученые пояснили, что недавно космический аппарат GOES-16 не смог зафиксировать четвёртое по силе событие этого года (вспышку на Солнце).

"Вместе с тем, рост ионизирующего излучения Солнца на околоземной орбите, однозначно свидетельствует о достаточно крупном событии, произошедшем на Солнце", - подчеркивается в сообщении.

Специалисты убеждены, что явление стало четвертой по силе вспышкой на Солнце в текущем году.

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"Через 2−3 дня к Земле придут облака солнечной плазмы, выброшенные взрывом на Солнце. В этом случае нашу планету ждут несколько часов магнитных бурь. Это, однако, произойдет только в случае "удачного" расположения вспышки вблизи направления на Землю", — говорится в сообщении.

Напомним, по словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала эксперт.