Медведев в истерике разразился угрозой РФ аннексировать Абхазию и Южную Осетию

Заместитель Путина в Совбезе страны-оккупанта России Дмитрий Медведев испугался Североатлантического альянса и "собрался аннексировать" часть Грузии.

https://glavred.info/world/medvedev-v-isterike-razrazilsya-ugrozoy-rf-anneksirovat-abhaziyu-i-yuzhnuyu-osetiyu-10495135.html Ссылка скопирована

Медведев придумал, что Россия якобы "справедливо" оккупировала Абхазию и Южную Осетию / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Агрессор Россия, прикрываясь мнимой "угрозой расширения НАТО", может аннексировать территории Грузии – Южную Осетию и Абхазию, которые она оккупировала в недавнем прошлом. Об этом заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В своей статье в Аргументы и Факты он написал о том, что оккупант Россия способна аннексировать захваченные грузинские Южную Осетию и Абхазию.

"Идея присоединения к России все еще популярна в Абхазии и Южной Осетии…это будет реализовано, если для этого будут веские причины", - в типичном стиле российской пропаганды сказал Медведев.

видео дня

Кроме того, чиновник обвинил западный мир в якобы создании напряженности вокруг Грузии в связи с, дескать, поднятием вопроса о ее возможном вступлении в НАТО.

"(Россия, - ред.) не будет ждать, когда опасения станут более близкими к реальности", имея в виду возможную аннексию грузинских территорий", - пригрозил Медведев.

Также Дмитрий Медведев выдумал, что признание Россией во времена его президентства так называемой "независимости" Абхазии и Южной Осетии, мол "соответствовало свободе народов этих стран, Уставу ООН и закрепило историческую справедливость".

Война России против Грузии 2008

Россия в августе 2008 год напала на Грузию и ввела свой оккупационный военный контингент в Южную Осетию. Регион был отторгнут от Грузии в результате 5-днейной войны, Москва провозгласила там, дескать, "республику".

Кроме того, Россия признала так называемую "независимость" Абхазии и Южной Осетии и удерживает грузинские территории под своей военной оккупацией. Мир не признает "суверенитета" захваченных РФ территорий Грузии и призывает Москву вернуть их под контроль Тбилиси.

В марте 2022 года после полномасштабного нападения России на Украину грузинские воины призвали к наступлению на Абхазию. Они отметили, что Грузия в тот момент получила шанс на возвращение своих территорий.

Другие новости: