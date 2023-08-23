Медведев в истерике разразился угрозой РФ аннексировать Абхазию и Южную Осетию

Агрессор Россия, прикрываясь мнимой "угрозой расширения НАТО", может аннексировать территории Грузии – Южную Осетию и Абхазию, которые она оккупировала в недавнем прошлом. Об этом заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В своей статье в Аргументы и Факты он написал о том, что оккупант Россия способна аннексировать захваченные грузинские Южную Осетию и Абхазию.
"Идея присоединения к России все еще популярна в Абхазии и Южной Осетии…это будет реализовано, если для этого будут веские причины", - в типичном стиле российской пропаганды сказал Медведев.
Кроме того, чиновник обвинил западный мир в якобы создании напряженности вокруг Грузии в связи с, дескать, поднятием вопроса о ее возможном вступлении в НАТО.
"(Россия, - ред.) не будет ждать, когда опасения станут более близкими к реальности", имея в виду возможную аннексию грузинских территорий", - пригрозил Медведев.
Также Дмитрий Медведев выдумал, что признание Россией во времена его президентства так называемой "независимости" Абхазии и Южной Осетии, мол "соответствовало свободе народов этих стран, Уставу ООН и закрепило историческую справедливость".
Война России против Грузии 2008
Россия в августе 2008 год напала на Грузию и ввела свой оккупационный военный контингент в Южную Осетию. Регион был отторгнут от Грузии в результате 5-днейной войны, Москва провозгласила там, дескать, "республику".
Кроме того, Россия признала так называемую "независимость" Абхазии и Южной Осетии и удерживает грузинские территории под своей военной оккупацией. Мир не признает "суверенитета" захваченных РФ территорий Грузии и призывает Москву вернуть их под контроль Тбилиси.
В марте 2022 года после полномасштабного нападения России на Украину грузинские воины призвали к наступлению на Абхазию. Они отметили, что Грузия в тот момент получила шанс на возвращение своих территорий.
Другие новости: