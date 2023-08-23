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Медведев в истерике разразился угрозой РФ аннексировать Абхазию и Южную Осетию

Андрей Ганчук
23 августа 2023, 10:45 обновлено 23 августа, 11:13
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Заместитель Путина в Совбезе страны-оккупанта России Дмитрий Медведев испугался Североатлантического альянса и "собрался аннексировать" часть Грузии.
Медведев, войска РФ в Абхазии
Медведев придумал, что Россия якобы "справедливо" оккупировала Абхазию и Южную Осетию / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Агрессор Россия, прикрываясь мнимой "угрозой расширения НАТО", может аннексировать территории Грузии – Южную Осетию и Абхазию, которые она оккупировала в недавнем прошлом. Об этом заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В своей статье в Аргументы и Факты он написал о том, что оккупант Россия способна аннексировать захваченные грузинские Южную Осетию и Абхазию.

"Идея присоединения к России все еще популярна в Абхазии и Южной Осетии…это будет реализовано, если для этого будут веские причины", - в типичном стиле российской пропаганды сказал Медведев.

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Кроме того, чиновник обвинил западный мир в якобы создании напряженности вокруг Грузии в связи с, дескать, поднятием вопроса о ее возможном вступлении в НАТО.

"(Россия, - ред.) не будет ждать, когда опасения станут более близкими к реальности", имея в виду возможную аннексию грузинских территорий", - пригрозил Медведев.

Также Дмитрий Медведев выдумал, что признание Россией во времена его президентства так называемой "независимости" Абхазии и Южной Осетии, мол "соответствовало свободе народов этих стран, Уставу ООН и закрепило историческую справедливость".

Война России против Грузии 2008

Россия в августе 2008 год напала на Грузию и ввела свой оккупационный военный контингент в Южную Осетию. Регион был отторгнут от Грузии в результате 5-днейной войны, Москва провозгласила там, дескать, "республику".

Кроме того, Россия признала так называемую "независимость" Абхазии и Южной Осетии и удерживает грузинские территории под своей военной оккупацией. Мир не признает "суверенитета" захваченных РФ территорий Грузии и призывает Москву вернуть их под контроль Тбилиси.

В марте 2022 года после полномасштабного нападения России на Украину грузинские воины призвали к наступлению на Абхазию. Они отметили, что Грузия в тот момент получила шанс на возвращение своих территорий.

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