"Шанс вернуть то, что украли россияне": грузины призвали начать наступление на Абхазию

Грузия / minval.az

В Грузии готовы возвращать свои земли, захваченные Россией.

Как сообщают СМИ, грузинские воины призывают начать наступление на Абхазию и Самачабло (Шида Картли).

"Да держать! Восстановление территориальной целостности Грузии – поддерживаем. Сейчас уникальный шанс для всех народов вернуть то, что украли у них россияне", - записали обращение грузины.

Напомним, что грузины массово вышли на акции против властей, которые не поддержали наше государство.

Отметим, Грузия вслед за Украиной подаст заявку на ускоренное вступление в ЕС.

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Как заявил председатель правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе, это произойдет уже завтра.

"Правительство Грузии под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили уже готовит заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз, которая завтра будет официально представлена структурам Евросоюза от имени властей Грузии", – сказал Кобахидзе.

Грузия поддержала Украину

Напомним, в Тбилиси несколько тысяч человек требуют отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили из-за его позиции по украинскому вопросу.

Ранее сегодня Гарибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада, введенным против России после начала военной операции в Украине.

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