Меркель передала судьбу Северного потока-2 в руки ЕС / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель пока не приняла решения по будущему проекта "Северный поток 2" из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом Меркель сообщила во вторник, 8 сентября, сообщает Boerse Online со ссылкой на участников встречи с канцлером.

Сама Меркель заявила, что решение будет "не германским, а европейским".

По словам канцлера, нужна европейская реакция на дело Навального. Меркель отметила, что это не было нападение на Германию, но Германия также должна заявить о себе как о государстве-члене ЕС.

"Однако следует также внимательно прислушиваться к тому, что говорят партнеры из ЕС, необходима тесная координация. Следующий шаг – за Россией. Тогда ЕС должен принять общее решение", - цитирует издание Меркель.

Отравление Навального – что было ранее: