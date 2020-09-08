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Меркель передала судьбу Северного потока-2 в руки ЕС

8 сентября 2020, 15:35

Канцлер Германии заявила, что решение будет "не германским, а европейским".

Меркель
Меркель передала судьбу Северного потока-2 в руки ЕС / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель пока не приняла решения по будущему проекта "Северный поток 2" из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом Меркель сообщила во вторник, 8 сентября, сообщает Boerse Online со ссылкой на участников встречи с канцлером.

Сама Меркель заявила, что решение будет "не германским, а европейским".

По словам канцлера, нужна европейская реакция на дело Навального. Меркель отметила, что это не было нападение на Германию, но Германия также должна заявить о себе как о государстве-члене ЕС.

"Однако следует также внимательно прислушиваться к тому, что говорят партнеры из ЕС, необходима тесная координация. Следующий шаг – за Россией. Тогда ЕС должен принять общее решение", - цитирует издание Меркель.

Отравление Навального – что было ранее:

  • 7 сентября отравленный российский оппозиционер Алексей Навальный был выведен из искусственной комы, заявили в клинике Шарите.
  • 6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального, и теперь все зависит от Москвы. По словам главы МИД Германии, ситуацию с Навальным не стоит сужать до дискуссий о строительстве "Северного потока-2". Маас уточнил, что свыше 100 компаний, половина которых немецкие, участвуют в строительстве газопровода. Кроме того, в реализации "Северного потока-2" задействованы 12 стран ЕС.
  • 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.
  • 2 сентября в Кабмине Германии сделали громкое заявление об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В правительстве отметили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
  • 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.
  • 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

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