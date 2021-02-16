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Михаил Боярский попал в больницу и проклинает жену

16 февраля 2021, 11:06
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Актер оказался в одной из больниц Санкт-Петербурга.

Боярский угодил в больницу Петербурга
Михаил Боярский угодил в больницу Петербурга / УНИАН

В понедельник, 15 февраля, в Санкт-Петербурге 71-летний советский и российский актер Михаил Боярский попал в больницу и проклинает жену Ларису Луппиан.

Актер госпитализирован в местную больницу №122, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на слова супруги.

Собеседница поделилась, что Боярскому стало плохо, и она решила вызвать скорую помощь.

"Вчера почувствовал себя плохо, и я перестраховалась... Звонит теперь и проклинает меня, что вызвала скорую", – сказала она.

В больнице артист проходит обследование.

По предварительным сведениям, у Боярского нет коронавируса COVID-19, поскольку он десять дней назад провакцинировался. Луппиан отметила, что ухудшение состояния здоровья не связано с прививкой.

Михаил Боярский – короткая биография: что нужно знать

  • Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в советском Ленинграде (нынешнее название – Санкт-Петербург), пишет Википедия.
  • В 1972 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Актерская карьера Боярского началась в 1973 году – он сыграл в фильме Мосты.
  • Боярский стал известен в 1975 году, после того, как сыграл в картине Старший сын роль Сильвы.
  • Звездой актер стал немного позже – в 1978 году, после того, как исполнил роль Д’Артаньяна в фильме Д’Артаньян и три мушкетера.
  • Позже актер создал в Петербурге театр Бенефис, и с 1988-го по 2007-й был его художественным руководителем.
  • Боярский женат на Ларисе Луппиан с 1975 года. У актера есть двое детей – Елизавета и Сергей.
Михаил Боярский Лариса Луппиан
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