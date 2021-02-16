Михаил Боярский угодил в больницу Петербурга / УНИАН

В понедельник, 15 февраля, в Санкт-Петербурге 71-летний советский и российский актер Михаил Боярский попал в больницу и проклинает жену Ларису Луппиан.

Актер госпитализирован в местную больницу №122, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на слова супруги.

Собеседница поделилась, что Боярскому стало плохо, и она решила вызвать скорую помощь.

"Вчера почувствовал себя плохо, и я перестраховалась... Звонит теперь и проклинает меня, что вызвала скорую", – сказала она.

В больнице артист проходит обследование.

По предварительным сведениям, у Боярского нет коронавируса COVID-19, поскольку он десять дней назад провакцинировался. Луппиан отметила, что ухудшение состояния здоровья не связано с прививкой.

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