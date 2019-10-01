"Да нас*ать на вас!": Боярский выкинул скандальный фортель

Боярский выкинул скандальный фортель / Фонтанка

Легендарный актер и певец Михаил Боярский ошарашил поклонников своей хамской выходкой.

Актер запарковал свое авто на встречной полосе в центре Санкт-Петербурга – на Невском проспекте.

Фотодоказательство нарушения "Д’Артаньяна" зафиксировали журналисты издания Фонтанка. Позднее Боярский сам подтвердил изданию, что машина принадлежит ему.

А вот оправдывать свой поступок он не пожелал. Еще и нахамил в ответ.

"А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне нас*ать на вас", — грубо отбрил Боярский.

После столь хамской выходки для многих своих поклонников Боярский умер как актер-кумир.

"Не могут приличные люди так делать", — написал, в частности, пользователь Юрий Осин.

Ранее жена Михаила Боярского рассказала о тяжелом алкоголизме актера. Лариса Луппиан хотела даже уйти от знаменитого супруга.

Напомним, в Украине с 1 октября все авто, выезжая за пределы города, должны включать фары. Подробнее читайте в нашем материале Субсидии, отмена копеек и призыв: что меняется с 1 октября в Украине.