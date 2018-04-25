"Тысяча зеленых чертей": жена Михаила Боярского рассказала о тяжелом алкоголизме актера

Актриса театра и кино Лариса Луппиан рассказала о том, что их брак с Михаилом Боярским был на грани разрыва из-за пристрастия артиста к алкоголю.

Об этом она поделилась на передаче "Судьба человека" в эфире канала "Россия 1".

По словам Луппиан, после съемок в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера" Боярский и его коллеги стали постоянно встречаться и выпивать.

"70-е годы — это очень пьющее время. Сейчас молодежь занимается йогой и ведет здоровый образ жизни, а нам не повезло с нашими мужчинами. Очень многие уже поумирали, потому что они пили жутко, просто страшно", — поведала Луппиан.

Она добавила, что ей тяжело вспоминать это время.

"Очень тяжело это вспоминать. Тяжело было в семье, тяжело детям нашим было, матерям. Страна вообще спивалась вся", — отметила она.

Артистка подчеркнула, что, несмотря на постоянные застолья и литры выпитого алкоголя, Боярский не отвлекался от карьеры.

"Несмотря на то, что это, конечно, было, Миша очень много работал. Он снялся в огромном количестве фильмов, он сыграл огромное количество концертов и спектаклей", — отметила Луппиан.

Она рассказала, что после аварии, в которую попал Боярский, ему запретили пить.

"Я все-таки решила развестись с Мишей, потому что после аварии он все равно периодически пил, и мне было очень тяжело", — вспомнила она.

В день, когда супругов должны были развести, Боярский попал в больницу с приступом панкреатита.

"Он чуть не умер. Его вытащили, можно сказать, с того света", — подчеркнула Луппиан, и добавила, что решила дать актеру второй шанс.

65-летняя Лариса Луппиан снялась в таких фильмах, как "Ты не сирота" и "Поздняя встреча", а также в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия" и "Гончие". Она вышла замуж за Боярского более 40 лет назад.

Ранее был утвержден закон о запрете продажи алкоголя ночью.