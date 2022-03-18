МВД и ФСБ России начали "кошмарить" украинцев в России

В Москве ФСБ вызывает украинцев на допросы, обыскивает квартиры и проверяет телефоны / "Прямий"

Украинцев, проживающих в Москве, вызывают на допросы полиции, осматривают их мобильные телефоны и обыскивают квартиры.

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на рассказ двух украинцев сообщает, что в МВД и ФСБ России поступила разнарядка тщательно проверять всех граждан Украины, проживающих в Москве.

Так, студент, имеющий украинское гражданство, рассказал, что как только РФ напала на Украину, его вызвали в учебное заведение на разговор с представителем ФСБ. После этого парень решил уехать из Москвы в Ригу. Он рассказал, что у него и других граждан Украины полицейские проверили паспорта, после чего часть из них отвезли в отделение.

"Нас сфотографировали, сняли отпечатки пальцев. Отпечатки пальцев за последний месяц у меня брали четыре раза и ни разу не нашли их в базе данных. Мы прошли какой-то опросник: как зовут, где учишься. Опросы проводили полицейские, потом их сменил ФСБшник", — отметил собеседник издания.

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Гражданка Украины, работающая в сфере обслуживания в Москве, рассказала, что ее и ее знакомую вызвали в полицию на опрос. Силовики осмотрели их телефоны и спрашивали, есть ли у украинцев "запрещенная литература" и "националистическая символика".

Ранее российская певица Земфира посвятила украинскому народу антивоенный клип на песню Не стреляйте, который состоит из кадров разрушенных от российской военной агрессии городов Украины.

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