Anonymous "положила" сайт ФСБ РФ

При переходе на сайт появляется сообщение об ошибке.
Международная группа хакеров Anonymous остановила работу сайта российской федеральной службы безопасности.
Как говорится в Тwitter Anonymous, при переходе на сайт появляется сообщение об ошибке.
Предполагается, что хакеры осуществили Ddos-атаку на сайт ФСБ.
Как известно, Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в цифровом пространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами. С началом полномасштабного вторжения России в Украину они объявили кибервойну РФ.
Ранее связанная с Anonymous группа хакеров NB65 сломала систему управления спутниками Роскосмоса.
Также ранее хакеры данной группы "положили" официальные сайты главных ведомств России. 26 февраля не открывались сайты российского Кремля, МВД, ФСБ, Минюста и Минобороны РФ.
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