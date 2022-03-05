Anonymous "положила" сайт ФСБ РФ

Хакеры взломали сайт ФСБ России / Газета

Международная группа хакеров Anonymous остановила работу сайта российской федеральной службы безопасности.

Как говорится в Тwitter Anonymous, при переходе на сайт появляется сообщение об ошибке.

Предполагается, что хакеры осуществили Ddos-атаку на сайт ФСБ.

Как известно, Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в цифровом пространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами. С началом полномасштабного вторжения России в Украину они объявили кибервойну РФ.

Ранее связанная с Anonymous группа хакеров NB65 сломала систему управления спутниками Роскосмоса.

Также ранее хакеры данной группы "положили" официальные сайты главных ведомств России. 26 февраля не открывались сайты российского Кремля, МВД, ФСБ, Минюста и Минобороны РФ.

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