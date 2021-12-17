Вместо маски – женские красные трусики на лице: пассажира выгнали с самолета за нарушение карантина

Пассажира ранее уже выгоняли из самолета за такой же поступок / ua.depositphotos.com

Курьезный инцидент произошел в США. Мужчина, летевший на самолете из Форт-Лодердейла в Вашингтон, надел на лицо женские красные трусики вместо защитной маски. В итоге пассажира высадили с самолета, обвинив в нарушении масочного режима. Летевшие тем же лайнером пассажиры его поддержали, а некоторые из них также покинули рейс в знак солидарности.

Как сообщает The Mirror, в один момент бортпроводница заявила, что мужчина должен покинуть самолет, поскольку ему не позволят в дальнейшем находиться на лайнере. Причиной назвали нарушение требований по ношению маски, поскольку на его лице вместо маски были красные женские трусики.Читайте также"Не могу есть в надетой маске": украинец устроил перекус на вокзале и чуть не нарвался на штраф

В свое оправдание 38-летний Адам заявил, что по правилам карантина защитная маска должна закрывать нос и рот. Как сказал он, женские трусики выполняли данную функцию.

Примечательно, остальные пассажиры поддержали мужчину. Часть из них также решили покинуть самолет в знак протеста.

По словам Адама, при помощи этого инцидента он хотел продемонстрировать свое отношение к ношению защитной маски в самолете. Он считает такое требование "абсурдным".

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"Нет ничего более абсурдного, чем носить маску, пока я не поднимусь на крейсерскую высоту, чтобы я мог заказать "Тито" и перекусить крендельками, и проиллюстрировать этот абсурд решил, надев на лицо женское белье, звучит идеально", - подчеркнул Адам.

Также выяснилось, что его уже выгоняли с рейса за такой же точно поступок.

Напомним, в октябре украинец, пассажир рейса Ларнака – Киев, отказался надеть защитную маску, игнорируя соответствующие просьбы стюардесс и бортпроводников. В адрес других пассажиров он выражался с применением нецензурной лексики. По прилету в Киев его задержала полиция.

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