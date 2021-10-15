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"Есть статья какая-то?": украинский турист устроил скандал в самолете из-за маски

15 октября 2021, 09:07
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Мужчина начал грубить не только стюардессам, но по и другим пассажирам.

Разбираться с дебоширом пришлось правоохранителям / скриншот с видео

В самолете рейсом Ларнака - Киев пассажир наотрез отказался надеть маску и устроил скандал - нецензурно обзывал других граждан в салоне в ответ на замечания, игнорировал просьбы стюардесс и бортпроводников.

По прилету в Киев его арестовали правоохранители. Отдохнул. Теперь, скорее всего, ни одна авиакомпания его никогда не возьмет", — пишет "Киев. Оперативный".

На ролике видно, что он с маской под подбородком отказывается надеть ее нормально, как того требуют карантинные правила. Отказ надевать средство защиты мужчина аргументировал тем, что у него якобы сломан нос и ему нечем дышать в маске. Турист начал грубить не только стюардессам, но по и другим пассажирам.

Мужчина начал демонстрировать неприличные жесты / скриншот с видео

Чтобы утихомирить нарушителя, который задерживал рейс, в самолет по приземлению в Киеве вызвали полицейских. Их прибытие на борт пассажиры встретили аплодисментами.

Мужчина не унимался и продолжил конфликт уже с правоохранителями.

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"Закон есть? Что я нарушил? Есть статья какая-то?", — возмущался пассажир, которого в итоге арестовали.

Читайте такжеОтказался надеть маску: в Испании самолет экстренно приземлился из-за украинцаРанее мы писали, что в салоне самолета рейса Одесса-Анталия произошел скандал: один из пассажиров отказался надеть маску - мужчина хамил и угрожал пассажирам в ответ на замечания, кроме того, он назвал себя "авторитетом".

Также сообщалось, что в Польше около тридцати граждан Украины не смогли вылететь из Познани в Одессу. В самолете вспыхнул скандал: пилот запретил подниматься на борт украинцам.

Автор: Сергей Кущ
viber
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