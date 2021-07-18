"Заломайте чмо, придурок": в Одессе сняли с авиарейса авторитета-антимасочника

Неадекват устроил разборки в самолете / Скриншот

В салоне самолета рейса Одесса-Анталия произошел скандал: один из пассажиров отказался надеть маску, его вывели на улицу.

Происшествие случилось в воскресенье, 18 июля, Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Одесса Инфо.

Отметим, что мужчина хамил и угрожал пассажирам в ответ на замечания, кроме того, он назвал себя "авторитетом".

"Я обозначился... Ты кто такой? Я вам создам такие неудобства, которые только возможны… Что ты снимаешь, да х** тебе, поняла, ты?" - кричал неадекват сотрудникам правоохранительных органов.

Конфликт едва не дошел до рукопашной, когда один из пассажиров полез на дебошира с кулаками.

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"Да заломайте это чмо уже!", "Выводите его из самолета!", "Выводите его нах** отсюда, бл***", "Он вас оскорбляет, а вы терпите!", "За*б*л", "Вали н****, придурок й*б**ый" - комментировали ситуацию пассажиры.

Добавим, что скандалиста сняли с борта под аплодисменты и оскорбительные замечания других пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Польше около тридцати граждан Украины не смогли вылететь из Познани в Одессу. В самолете вспыхнул скандал: пилот запретил подниматься на борт украинцам.