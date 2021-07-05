"Я - король самолета": в Польше пилот Ryanair не пустил украинцев на борт

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair вылетел с задержкой в ​​более часа / Reuters

В Польше около тридцати граждан Украины не смогли вылететь из Познани в Одессу. Дело в том, что в самолете вспыхнул скандал: пилот запретил подниматься на борт украинцам.

Об инциденте написало польское издание Wyborcza Poznan со ссылкой на читателя. Впрочем в самом аэропорту Лавица данную информацию не подтверждают.

По данным СМИ, самолет ирландской авиакомпании Ryanair вылетел с задержкой в ​​более часа. Пилот рейса FR6705 по непонятным причинам запретил украинцам подниматься на борт. Интересно, что они уже прошли все проверки на авиационную безопасность, паспортный контроль и регистрацию на рейс.

Как заявили очевидцы, пилот кричал: "Я здесь главный" и "Я - король самолета". В результате в аэропорту осталось более 30 человек с действующими билетами.

Представитель аэропорта Лавица Блавей Патрин заявил, что нет сведений о том, что кто-либо из членов экипажа вел себя ненадлежащим образом по отношению к пассажирам.

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"Во время регистрации произошли некоторые сбои в работе. Подробности неизвестны. Ситуация расследуется", - отметил Патрин.

Как известно, Ryanair выполняет рейсы из Познани в Одессу по средам и субботам.

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Напомним, в конце июня в Польше группа украинцев, которые разговаривали на родном языке, подверглась нападению агрессивного мужчины. При этом один из пострадавших от полученных травм потерял сознание, его отвезли в больницу.

Нападение произошло в городе Познань в районе Стшешинского озера на пляже. При этом нападавший избивал украинцев ногами по голове.