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Наденут наручники: юрист из РФ раскрыл сценарий ареста Путина

19 марта 2023, 03:40
Даже в Душанбе Владимир Путин будет себя чувствовать неуверенно, считает Глеб Богуш.
Владимир Путин
Владимир Путин / Фото: сайт Кремля

После решения о выдаче ордера на арест Владимира Путина он сможет ездить в зарубежные страны, но только на усмотрение тех глав государств, которые захотят его у себя видеть и которые предоставят ему такую возможность приехать, заявил эксперт по международному праву, кандидат юридических наук, научный сотрудник Копенгагенского университета Глеб Богуш.

"Что касается обязательств арестовать его и передать в суд, то они есть только у участников Международного уголовного суда", — пояснил он в интервью изданию Новая газета Европа.

При этом юрист напомнил, что даже Таджикистан является участником Римского статута, поэтому в Душанбе Путин будет себя чувствовать неуверенно.

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На вопрос о том, могут ли в Душанбе на Путина надеть наручники, он ответил: "А почему нет? Я вам просто говорю, какие могут быть сценарии. Я понимаю, что вы иронизируете, я тоже привел в пример Душанбе неслучайно. Но решать будут власти той страны, куда приедет Путин: как им быть с их международными обязательствами — с одними, с другими, как эти обязательства соотносятся".

Ордер на арест Путина

Как сообщалось, Международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной в РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что международное сообщество должно обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к принудительной депортации украинских детей на территорию РФ

Инциденты, выявленные Управлением прокурора МУС, включают депортацию сотен украинских детей, похищенных оккупантами из приютов и детских домов.

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.

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