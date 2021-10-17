Наследники Аленушки: россиян пугает странный памятник молодоженам - "дровосек и страшилище"

Памятник молодоженам в РФ / Фото А.Тягина

В российском городе Павлово Нижегородской области около здания местного ЗАГСа появился памятник молодоженам.

В то же время местные жители говорят о том, что скульптура для них стала пугающей, пишет nn.ru.

Местные жители в соцсетях называют монумент "ужасом", "дровосеком и страшилищем" и сравнивают с воронежским памятником Аленушке.

/ Фото А.Тягина

Местные жители говорят о том, что монумент их откровенно пугает уже несколько месяцев. Они уже обращались с вопросом, чтобы скульптурную пару убрали, но так и не получили ответа.

/ Фото А.Тягина

Скандал с памятником Аленушке:

18 декабря 2020 года в российской глубинке, городе Нововоронеж открыли памятник легендарному персонажу Аленка по случаю 250-летия села Новая Аленовка (на месте которого когда-то и был выстроен данный населенный пункт).

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Как гласит предание, Аленка была ходоком ‒ то есть человеком, который по поручению односельчан ищет свободную землю для поселения. И ей удалось найти хорошее место, но следом ее якобы злодейски убил разбойник Кудеяр.

Арт-объект вызвал бурное обсуждение в Сети и волну негодования. Местные жители закидали мэрию Нововоронежа требованиями "не позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли арт-объект "чертовщиной", "ущербным подобием".

Памятник через несколько дней демонтировали и решили продать.