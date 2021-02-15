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В России с молотка ушел скандальный памятник Аленке

15 февраля 2021, 14:31
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По словам собственника арт-объекта, часть полученных от продажи памятника Аленке денег будет направлена на благотворительные цели.

Аленка
В России с молотка ушел скандальный памятник Аленке / ВКонтакте / Historykurgan

В Российской Федерации на торгах продали скандально известный металлический памятник Аленке за сумму в 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте акционерного объединения "Российский аукционный дом".

Также известно, что всего в торгах участвовало четыре человека. В целом на аукционе было сделано 33 ставки. Конечную цену предложил участник №3. По словам собственника арт-объекта, часть полученных денег будет направлена на благотворительные цели.

"Продажа памятника Аленке - любопытный кейс с разных точек зрения: востребованности современного искусства, общественных связей в новой реальности, технологий аукционных продаж. В целом, торги показали, во-первых, что благодаря вниманию общества и СМИ статус предмета торгов поднялся на невиданную высоту, во-вторых, что аукционный способ продажи подогрел этот интерес, и сделал арт-объект не только предметом обсуждения, но и объектом инвестиций", ‒ сказал замгенерального директора РАД Павел Жирунов.

Как сообщается на Telegram-канале РИА Новости, памятник приобрела Елена Николаевна Осипова. Но комментировать свою покупку женщина отказалась.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • 18 декабря 2020 года в российской глубинке, городе Нововоронеж открыли памятник легендарному персонажу Аленка по случаю 250-летия села Новая Аленовка (на месте которого когда-то и был выстроен данный населенный пункт).
  • Как гласит предание, Аленка была ходоком ‒ то есть человеком, который по поручению односельчан ищет свободную землю для поселения. И ей удалось найти хорошее место, но следом ее якобы злодейски убил разбойник Кудеяр.
  • Арт-объект вызвал бурное обсуждение в Сети и волну негодования. Местные жители закидали мэрию Нововоронежа требованиями "не позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли арт-объект "чертовщиной", "ущербным подобием".
  • Памятник через несколько дней демонтировали и решили продать.
новости России снос памятника
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