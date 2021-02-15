В России с молотка ушел скандальный памятник Аленке / ВКонтакте / Historykurgan

В Российской Федерации на торгах продали скандально известный металлический памятник Аленке за сумму в 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте акционерного объединения "Российский аукционный дом".

Также известно, что всего в торгах участвовало четыре человека. В целом на аукционе было сделано 33 ставки. Конечную цену предложил участник №3. По словам собственника арт-объекта, часть полученных денег будет направлена на благотворительные цели.

"Продажа памятника Аленке - любопытный кейс с разных точек зрения: востребованности современного искусства, общественных связей в новой реальности, технологий аукционных продаж. В целом, торги показали, во-первых, что благодаря вниманию общества и СМИ статус предмета торгов поднялся на невиданную высоту, во-вторых, что аукционный способ продажи подогрел этот интерес, и сделал арт-объект не только предметом обсуждения, но и объектом инвестиций", ‒ сказал замгенерального директора РАД Павел Жирунов.

Как сообщается на Telegram-канале РИА Новости, памятник приобрела Елена Николаевна Осипова. Но комментировать свою покупку женщина отказалась.

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