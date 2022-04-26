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Немецкий "зверь" прикроет небо: Украину вооружат дальнобойными зенитками Gepard

26 апреля 2022, 10:59

В ФРГ будут обучать бойцов ВСУ на САУ Panzerhaubitze 2000.

гепард, Gepard
Зенитная САУ Gepard / Bundeswehr/Oliver Schmidt

Федеральное правительство Германии хочет разрешить поставки в Украину зенитных самоходных установок Gepard.

Как пишет Spiegel, министр обороны Кристин Ламбрехт объявит во вторник на конференции по Украине на авиабазе Рамштайн, что Германия хочет разрешить поставки зенитных САУ Gepard.

Кроме того, Ламбрехт сообщит об обучении украинских военных на САУ Panzerhaubitze 2000, которые Нидерланды хотят поставить украинской армии.

Этими двумя объявлениями Ламбрехт хочет попытаться смягчить резкую критику Германии по поводу поставки оружия Украине, пишет издание.

Поставки систем Gepard Украине обсуждались длительное время. Для этого производитель вооружений Krauss-Maffei Wegmann (KMW) должен получить зеленый свет для продажи технически модернизированных зенитных установок из законсервированных запасов Бундесвера.

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САУ Gepard базируются на шасси Leopard 1 и оснащены двумя 35-миллиметровыми пушками и радаром. Помимо воздушных целей, они также могут сражаться с наземными целями.

Gepard педназначен для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей.

Вооружение:

  • Калибр и марка пушки 2 × 35-мм
  • Тип пушки нарезные автоматические
  • Дальность стрельбы, км 4
  • Пулемёты 1 × 7,62-мм MG-3

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