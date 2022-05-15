УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Новый маразм рашистов: в РФ устроили конкурс по украшению могил

15 мая 2022, 13:45

Победившие в конкурсе получили в два раза больше, чем родные военных, погибших на войне в Украине.

В России соревнуются кто лучше украсит могилу / росСМИ

В российском Новосибирске не придумали ничего лучше, чем конкурс по украшению могил. Интересно то, что лучшему "дизайнеру" выплатили даже больше, чем родным погибших на войне в Украине - не 10 тыс. рублей, а целых 20 тыс. рублей. Об этом сообщают росСМИ.

Как отметил руководитель кладбища, где собственно и был организован конкурс, земля нынче "слишком дорогое удовольствие", этим "удовольствием" нельзя разбрасываться, а нужно ухаживать.

Сами же жюри, которые оценивали участников, считают, что людям не нужно горевать на кладбищах.

"У нас конкурс нацелен на то, чтобы сместить в первую очередь фокус нашего потребителя на иное восприятия места захоронения. Чтобы, приходя на кладбище, люди были не в состоянии скорби, а в состоянии лучших воспоминаний о близком человеке", - сказали жюри.

Пока неизвестно, чью могилы облагораживали участники конкурса и были ли согласны на это родственники умерших.

Читайте такжеПутин на самом деле серьезно болен – экс-глава разведки Британии

Россия - страна "некромантов"

Напомним, финансовый аналитик Александр Кущ рассказал о том, что Россия превращается в страну "некромантов", на первом плане которой является культ смерти.

Все уже смирились с давно умершим Лениным, тело которого долгие годы хранят на Красной площади в мавзолее. Однако в России любовь к мертвецам на этом не заканчивается.

Так, 9 мая в Саратове устроили парад "бессмертной армии зомби". Возможно, организаторы действительно хотели напомнить о том, что защитники страны во Второй мировой войне не умрут в их памяти. Однако этот странный флешмоб можно считать самым настоящим призывом смерти.

Безумие не обошло стороной и детей. В Тверской области маленьких детей заставили лечь, изображая могилы погибших воинов.

Другие новости:

viber
могильщик Россия
Реклама
Популярное
Лунное затмение 16 мая 2022: Ракам - радость, Стрельцам - вещий сон, Рыбам - переезд навсегда,Лунное затмение 16 мая 2022: Ракам - радость, Стрельцам - вещий сон, Рыбам - переезд навсегда, Самые вкусные драники с луком и хрустящей корочкой: невероятно простой рецептСамые вкусные драники с луком и хрустящей корочкой: невероятно простой рецепт Победа не за горами? Появился неожиданный прогноз по исходу войны с РФПобеда не за горами? Появился неожиданный прогноз по исходу войны с РФ Астролог назвала дату, когда Украина объявит о победе в войнеАстролог назвала дату, когда Украина объявит о победе в войне Злата Огневич намекнула на новый роман после слухов о ее нетрадиционной сексуальной ориентацииЗлата Огневич намекнула на новый роман после слухов о ее нетрадиционной сексуальной ориентации
Поддержите Главред

Последние новости

14:22

Раненая женщина в Мариуполе дотянула на себе сына с разорванной ногой и умерла в его объятиях

14:17

Финляндия официально решила вступать в НАТО - президент страныВидео

13:47

"Европа аплодирует стоя": Захарову "бомбит" от выступления Kalush Orchestra

13:46

Оккупанты тяжело ошибаются на Донбассе и неуверены в "референдуме" на Херсонщине – эксперты из США

13:45

Новый маразм рашистов: в РФ устроили конкурс по украшению могил

Реклама
13:22

РФ рассматривает возможность капитуляции в войне – ХоджесВидео

13:18

Целые сутки к Попасной шла колонна техники РФ: оккупанты хотят взять в кольцо ВСУ на ЛуганщинеВидео

13:10

"Дальше "Оскар" Зеленскому?": Канделаки негодует из-за победы Украины на Евровидении-2022

13:04

"Ждут, когда Путину все надоест": русские подтвердили использование запрещенного оружия против украинцев

13:00

Гороскоп на завтра 16 мая 2022: Львам – удача в деньгах, Скорпионам – сомнительные знакомства, Рыбам – враги

12:39

"Не будем продолжать наши страдания": Кулеба рассказал о рисках переговоров и "пауз" в войне

12:35

Война в Украине постепенно превращается в катастрофу для Россиимнение

12:29

День ангела в июне 2022 по церковному календарю – именинники  месяца

12:19

Украина может победить Россию в 2022 году: у Зеленского назвали важное условие

12:16

"Бьет глубоко и больно": Kalush Orchestra выпустил эмоциональный клип на песню StefaniaВидео

12:11

"Жестокое вторжение России теряет темпы": замгенсека НАТО пояснил, как Украина выиграет войну

11:44

РФ потеряла в "новой Чернобаевке" 1,5 тысячи вояк – росблогеры запустили волну критики Шойгу и КоВидео

11:41

В Сети появилась возможная запись последнего разговора оккупантов с крейсера МоскваВидео

11:34

В Украине находится 2500 "кадыровцев": разведка рассказала о потерях TikTok-войск за время войны

11:24

Из-за войны в Украине мир ждет продовольственный кризис масштабов Первой мировоймнение

Реклама
11:13

"Надо спасать Россию от украинского наступления": у пропагандистов Кремля резко сменилась риторика

11:10

Во Львовской области прогремела серия взрывов: РФ запустила 4 ракеты, разрушен военный объект

11:09

ВСУ безжалостно разгромили позиции оккупантов: уничтожили технику и более полусотни военных РФ

10:43

"Kalush, как вы и просили": Россия авиабомбами "поздравила" Украину с победой на Евровидении 2022Видео

10:38

Путин на самом деле серьезно болен – экс-глава разведки БританииВидео

10:37

Мы наблюдаем закат мира Путина: Арестович предрек россиянам незавидную судьбуВидео

10:24

"Он знал!": Зеленский в "панамке Калуша" вызвал фурор в сети

10:20

Украина установила абсолютный рекорд на Евровидении 2022Видео

10:00

Существует риск военной и экономической катастрофы: почему Украине важно отбить остров ЗмеиныйВидео

09:51

Армия РФ потеряла треть боевых сил и не сможет наступать в течение 30 дней – разведка БританииВидео

09:22

"Их должны были дисквалифицировать": в России началась истерика после победы Украины на Евровидении-2022Видео

09:14

Кормить людоеда опасно, или Как Германия и Франция заигрывают с Путиныммнение

09:11

Защитники Украины показали, как бьют оккупантов британскими ракетами Brimstone

08:38

Отказников - в тюрьму, а "двухсотых" сжигают в курятнике: у оккупантов началась паника на ЗапорожьеВидео

08:24

Лунное затмение 16 мая 2022: Ракам - радость, Стрельцам - вещий сон, Рыбам - переезд навсегда,Видео

08:22

Гороскоп на сегодня 15 мая 2022: Ракам – опасные иллюзии, Весам – деньги, Стрельцам – разочарование

08:11

Kalush Orchestra не дисквалифицируют на Евровидении 2022 за призыв спасти защитников МариуполяВидео

08:02

"Жители Донбасса для России расходный материал": жены оккупантов из "ЛНР" штурмуют военкоматыВидео

06:39

Оккупанты отказались от Харькова, но город должен быть "крепостью" - Жданов

06:28

Борьба за власть в Кремле: почему война в Украине может стать более кровавоймнение

Реклама
05:20

Поражение России и свержение Путина: бывший депутат Госдумы назвал условие смены власти в КремлеВидео

04:50

За доллар 100 гривен? Что известно о курсе на черном рынкеВидео

04:42

"Большая беда нашей страны": лидер Kalush Orchestra сделал заявление после победы на ЕвровиденииВидео

04:21

Как избавиться от моли в шкафах: эффективные способы

04:20

Украина триумфально выиграла Евровидение 2022: реакция мировых лидеровВидео

04:12

Евровидение-2022: о чем песня Stefania, с которой Kalush Orchestra принесли Украине победу

03:51

Kalush Orchestra: что известно о победителе Евровидения-2022Видео

03:37

"Нелюди хотят переписать историю": Лариса Долина оскорбила Украину в интервью о Донбассе

03:07

Женский гороскоп на неделю 16-22 мая: что поможет привлечь удачу знакам зодиака

03:00

"Следующих победим оккупантов": первое заявление Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять