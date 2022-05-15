Новый маразм рашистов: в РФ устроили конкурс по украшению могил

Победившие в конкурсе получили в два раза больше, чем родные военных, погибших на войне в Украине.
В российском Новосибирске не придумали ничего лучше, чем конкурс по украшению могил. Интересно то, что лучшему "дизайнеру" выплатили даже больше, чем родным погибших на войне в Украине - не 10 тыс. рублей, а целых 20 тыс. рублей. Об этом сообщают росСМИ.
Как отметил руководитель кладбища, где собственно и был организован конкурс, земля нынче "слишком дорогое удовольствие", этим "удовольствием" нельзя разбрасываться, а нужно ухаживать.
Сами же жюри, которые оценивали участников, считают, что людям не нужно горевать на кладбищах.
"У нас конкурс нацелен на то, чтобы сместить в первую очередь фокус нашего потребителя на иное восприятия места захоронения. Чтобы, приходя на кладбище, люди были не в состоянии скорби, а в состоянии лучших воспоминаний о близком человеке", - сказали жюри.
Пока неизвестно, чью могилы облагораживали участники конкурса и были ли согласны на это родственники умерших.
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Россия - страна "некромантов"
Напомним, финансовый аналитик Александр Кущ рассказал о том, что Россия превращается в страну "некромантов", на первом плане которой является культ смерти.
Все уже смирились с давно умершим Лениным, тело которого долгие годы хранят на Красной площади в мавзолее. Однако в России любовь к мертвецам на этом не заканчивается.
Так, 9 мая в Саратове устроили парад "бессмертной армии зомби". Возможно, организаторы действительно хотели напомнить о том, что защитники страны во Второй мировой войне не умрут в их памяти. Однако этот странный флешмоб можно считать самым настоящим призывом смерти.
Безумие не обошло стороной и детей. В Тверской области маленьких детей заставили лечь, изображая могилы погибших воинов.
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