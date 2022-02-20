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Эвакуированные граждане ОРДЛО начали получать по 10 тысяч рублей от Путина: как реагируют россияне

20 февраля 2022, 12:15

Некоторые россияне обратили внимание на мизерность суммы, которой Россия решила поддержать эвакуированных граждан "ДНР" и "ЛНР.

эвакуация из ОРДЛО
Эвакуированные из ОРДЛО граждане начали получать по 10 тысяч рублей от Путина / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил единоразово выплатить всем эвакуированным из "Л/ДНР" по 10 тысяч рублей. Средства из резервного фонда РФ людям, прибывшим в Ростовскую область, уже начали выплачивать в субботу, 19 февраля, о чем отчитались местные власти.

Россиян же такая инициатива их властей не обрадовала. В соцсетях они возмущаются по этому поводу и пишут, что лучше бы эти деньги раздали самим гражданам РФ. Некоторые россияне назвали такое решение властей "аттракционом невиданной щедрости" и "кормлением дармоедов".

"Почему этот человек всегда забывает про своих жителей? Я раньше голосовал за него, но теперь больше никогда", "Опять? А мне когда?" – задаются вопросами в соцсетях россияне.

Некоторые россияне обратили внимание на мизерность суммы, которой Россия решила поддержать эвакуированных граждан "ДНР" и "ЛНР. Отметим, что 10 тысяч рублей - это около 3600 гривен.

"Россия – щедрая душа", "Ага, и пусть себе ни в чем не отказывают", "Заживут", "Ну, на неделю при скромной жизни хватит. А дальше?" – отмечают в соцсетях.

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Обострение на Донбассе

18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения. Жителям временно оккупированных районов Донецкой области боевик предложил уехать в Ростовскую область Российской Федерации.

Вскоре к Пушилину присоединился и Леонид Пасечник - главарь группировки "ЛНР", который тоже призвал жителей временно оккупированных территорий уезжать в Россию.

Вечером 18 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не готовит нападение на Донбассе, как сообщают оккупационные пропагандистские СМИ.

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в ОРДЛО проводят эвакуацию населения, и при этом запретили выезжать мужчинам призывного возраста. Пожилых людей и детей из детдомов вывозят практически силой.

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