Оккупанты привлекли более 80% своей боевой мощи для войны с Украиной - Пентагон

Войска России / Reuters

Россия уже ввела на территорию Украины более 80% своего боевого потенциала, который был сосредоточен ранее вдоль украинской границы. Оккупанты готовятся к наступлению на Киев и окружению Харькова.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

"Мы считаем, что сейчас они (россияне – ред.) привлекли более 80% своей боевой мощи, созданной предварительно, так что более 80% боевой мощи (России – ред.) сейчас находится в Украине", — отметил военный представитель США.

"Основное наступление на Киев в основном остается там, где он был вчера, следовательно, ни одного заметного движения со стороны россиян, которые надвигаются с севера", — отметил представитель Пентагона.

В то же время, по его словам, оккупанты пытаются оцепить Харьков и могут применить с этой целью термобарическое оружие, поскольку разведкой были замечены российские пусковые установки, способные переносить такие боеприпасы.

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Правда, подтвердить наличие самого термобарического оружия на них пока США не могут.

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Напомним, российские оккупационные войска нанесли удар по телевышке в Киеве, они ударили по ретранслятору. Каналы временно не будут работать, но уже скоро их включат, как заработают резервные мощности. Сейчас следует следить за радиостанциями. Известно, что было две огневые атаки. Вышка находится на Сырце, Шевченковском районе столицы возле метро Дорогожичи.

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