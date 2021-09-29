УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Поддерживал протесты: что известно об убившем сотрудника КГБ айтишнике Андрее Зельцере

29 сентября 2021, 17:57

Силовики назвали "особо опасным преступником" программиста Андрея Зельцера.

Андрей Зельцер
Андрей Зельцер / скриншот

В Минске произошла перестрелка между сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси и мужчиной, когда силовики выломали дверь и ворвались в его квартиру. В результате погибли два человека – мужчина, находившийся в квартире, и один из КГБшников.

Застреленный в Минске сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси программист Андрей Зельцер работал в компании ЕРАМ и был замечен в поддержке протестных митингов в стране.

Убитого мужчину опознали его знакомые.

Что известно об убитом Андрее Зельцере в инциденте с сотрудниками КГБ

Андрей был женат. Он не дожил одну неделю до своего 32-летия. Перестрелка, происходила в квартире, где прописана его жена. У семейной пары есть сын 8-9 лет.

В 2008 году окончил минский колледж бизнеса и права.

Реклама

Парень увлекался триатлоном. Его знакомые рассказали, что мужчина был кандидатом в мастера спорта по фехтованию. В день убийств он также был на тренировке. У него было два аккаунта в Instagram. В первом аккаунте самой старой публикации 6 недель.

Среди публикаций две из них — это ружье, из которого он и открыл огонь по силовикам. На обоих снимках оружие было с вставленными в ствол патронами.

Второй аккаунт более старый и, по всей видимости, более активно велся Андреем Зельцером. Там первая публикация появилась еще 8 лет назад. На этом аккаунте и были публикации о протестах в Беларуси.

Известно, что Андрей Зельцер работал тимлидом в EPAM Systems Беларусь — это одна из крупнейших американских IT-компаний.

Стрельба в Минске в сотрудников КГБ - что известно

28 сентября в Минске во время "спецмероприятий по отработке адресов, в которых могли быть лица, причастные к террористической деятельности" один из жильцов открыл огонь из ружья по силовикам. Они взломали его дверь, которую владелец квартиры не стал открывать добровольно.

Сотрудники КГБ зашли внутрь, где Андрей был уже с оружием в руках. Он выстрелил в сторону силовиков, смертельно ранив одного из них. Известно лишь, что силовика зовут Дмитрий, а его позывной "Нирвана".

Другие сотрудники КГБ убили Андрея Зельцера.

Кадр из перестрелки / скриншот

По факту убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.

За что хотели задержать Андрея Зельцера

В квартиру Андрея Зельцера КГБшники ворвались, потому что якобы подозревали его в причастности к терроризму.

Беларусские Telegram-каналы распространили видео. В нем нарезка из двух камер. Одна из подъезда, на которой видно, как в квартиру пытаются ворваться сотрудники КГБ. Другая – из комнаты мужчины. На кадрах также видна их перестрелка.

Жену айтишника задержали как соучастницу в убийстве.

Сообщается, что накануне Зельцера якобы присоединился к чату в Telegram –Координация помощи в Жодино, хоть и не написал туда ни одного сообщения.

В Жодино расположены тюрьма и СИЗО для задержанных по политическим мотивам.

Во время всего происходящего, сын пары находился у бабушки.

Внимание. Видео 21+

Отметим, с 2020-го в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

viber
КГБ новости Беларуси выборы Беларусь
Сейчас вы просматриваете новость «Поддерживал протесты: что известно об убившем сотрудника КГБ айтишнике Андрее Зельцере». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на Воздвижение Креста Господня 27 сентября: что нельзя делатьПриметы на Воздвижение Креста Господня 27 сентября: что нельзя делать Воздвижение Креста Господня 2021: поздравления и картинки к праздникуВоздвижение Креста Господня 2021: поздравления и картинки к празднику Топ-3 лучших знака Зодиака для супружеской жизни: астролог составил рейтингТоп-3 лучших знака Зодиака для супружеской жизни: астролог составил рейтинг Приметы на 29 сентября: что нельзя делать в день ЛюдмилыПриметы на 29 сентября: что нельзя делать в день Людмилы "Лучший боец планеты": Сеть "взорвалась" после триумфа Усика в бою с Джошуа"Лучший боец планеты": Сеть "взорвалась" после триумфа Усика в бою с Джошуа

Последние новости

18:30

"Дай Бог, чтобы ходил с палочкой!": судья "Танців з зірками" Чмерковский едва не распрощался с танцами

18:20

В Германии признались, есть ли угроза для безвиза Украины с ЕС

17:57

Поддерживал протесты: что известно об убившем сотрудника КГБ айтишнике Андрее Зельцере Видео

17:54

Гороскоп на октябрь-2021: Стрельца ждет полоса везения, а Козерога – бесконечная борьба Видео

17:08

Угроза отмены безвиза Украины с ЕС: в Кабмине прояснили ситуацию

Реклама
16:56

Для отмены безвиза с ЕС нет никаких причин: в МИД успокоили украинцев Видео

16:42

В Украине ударят заморозки и налетит похолодание Видео

16:38

В Минздраве назвали сроки поступления в регионы инновационного лекарства от COVID-19 Видео

16:20

"Мне никто не запретит": на Одесчине мальчик убил щенка и не намерен на этом останавливаться

16:17

Глутаргин — отечественный препарат для лечения болезней печени новости компании

16:14

Самые модные повседневные стрижки на короткие волосы 2021 2022, перед которыми невозможно устоять Фото

15:50

Поражает кожу, суставы и сердце: украинцев атакует опасная болезнь Видео

15:35

От 10 до 12 тысяч в сутки: в Минздраве предупредили о резком всплеске коронавируса в Украине

15:33

В НАН назвали области Украины, где ситуация с COVID-19 самая угрожающая Видео

15:26

Тема Крыма – в мировой повестке дня: Украина приняла документ по возвращению полуострова

15:12

До конца 2022 года по программе "Здоровая Украина" построят 10 тысяч спортплощадок во дворах

15:00

Гороскоп на 30 сентября для всех знаков Зодиака: ревность, прибыль или смена места работы Видео

14:57

Кто в Украине чаще всего умирает от COVID-19: Минздрав обнародовал данные Видео

14:45

Чувство безопасности под угрозой: в Польше начались протесты из-за смерти украинского заробитчанина Видео

14:41

1 миллион гривен за вакцинацию: школа на Ивано-Франковщине получит солидное вознаграждение

Реклама
14:34

Украине угрожают отменой безвиза с ЕС: Германия, Франция и Италия устроили "бунт" в Европе – СМИ Видео

14:19

Актеры сериала "Моя улюбленая Страшко" прокомментировали слухи о своем романе

14:09

"На финишной прямой": в Кабмине рассказали, когда отопление появится в домах украинцев Видео

13:52

"Большая стройка" обновит инфраструктуру для формата перевозок "море-железная дорога"

13:50

В Минске сотрудники КГБ убили айтишника: он отстреливался и забрал с собой в могилу силовика Видео

13:32

"Каменских укусила?": подопечная Потапа снялась в эротической фотосессии для Playboy

13:30

Как Украина прозевала сделку России и Венгрии по газу, и какие будут "ягодки"

13:16

Угрозы о "красных линиях" из Кремля: в США сделали заявление по вступлению Украины в НАТО Видео

13:12

"Пытался расставить мне ноги": в поезде "Киев-Львов" чуть не изнасиловали женщину

12:56

Решил заступиться: в Киеве пассажир такси несколькими ударами убил на заправке мужчину Видео

12:27

"Придется создать серьезные проблемы": Кулеба заявил, что Украина не сдастся, и пригрозил РФ ударом Видео

12:23

"Избивали и унижали": Приходько рассказала, как ночевала в подвалах и была на грани жизни и смерти

12:09

Один донор – четыре жизни: в Киеве успешно пересадили сердце 12-летней девочке Видео

11:24

Воровал целыми машинами: в Николаеве морпех продавал арсенал воинской части криминалитету Видео

11:19

К чему снятся дети: толкование известных сонников

11:13

Гроза ФБР, ФСБ и МИ-6: звезда "Следствие ведут экстрасенсы" Лысюк назначен на топ-должность в СБУ

10:59

"Убивать врагов можно и нужно": украинским бойцам разрешили стрелять в ответ по боевикам "ЛДНР" Видео

10:29

Гвинет Пэлтроу отпраздновала 49-летие пикантной фотосессией в ванной

10:27

Борьба за возвращение Крыма и Донбасса: Кулеба объявил о жестких переговорах Зеленского с Путиным Видео

10:07

Госдеп США обвинил Россию в срыве ежегодного совещания ОБСЕ по правам человека Видео

Реклама
10:04

Alyona Alyona наконец-то показала бойфренда и рассказала о жизни с ним Видео

09:28

В Украине будет солнечно, но прохладно: прогноз погоды на среду, 29 сентября

09:28

Провал Будапештского меморандума и ядерная угроза из Крыма: Украина в ООН объявила об опасности РФ Видео

09:13

Какой будет погода в октябре 2021: синоптик Укргидрометцентра уточнил прогноз

08:52

Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака: служебный роман, испытания судьбы, успех с деньгами Видео

08:45

Украина проспала контракт Венгрии с Газпромом мнение

08:26

Украина – надежная транзитная страна: в ЕС поддержали Киев и сделали заявление по Венгрии и Газпрому Видео

08:23

Коронавирус в Украине 29 сентября: выявлено почти 10 тыс. новых больных, число жертв превысило 200 Видео

08:07

Умер единственный сын Сергея Параджанова

07:31

В октябре курс доллара побьет рекорд - прогноз эксперта Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять