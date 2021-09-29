Поддерживал протесты: что известно об убившем сотрудника КГБ айтишнике Андрее Зельцере

Андрей Зельцер / скриншот

В Минске произошла перестрелка между сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси и мужчиной, когда силовики выломали дверь и ворвались в его квартиру. В результате погибли два человека – мужчина, находившийся в квартире, и один из КГБшников.

Застреленный в Минске сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси программист Андрей Зельцер работал в компании ЕРАМ и был замечен в поддержке протестных митингов в стране.

Убитого мужчину опознали его знакомые.

Что известно об убитом Андрее Зельцере в инциденте с сотрудниками КГБ

Андрей был женат. Он не дожил одну неделю до своего 32-летия. Перестрелка, происходила в квартире, где прописана его жена. У семейной пары есть сын 8-9 лет.

В 2008 году окончил минский колледж бизнеса и права.

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Парень увлекался триатлоном. Его знакомые рассказали, что мужчина был кандидатом в мастера спорта по фехтованию. В день убийств он также был на тренировке. У него было два аккаунта в Instagram. В первом аккаунте самой старой публикации 6 недель.

Среди публикаций две из них — это ружье, из которого он и открыл огонь по силовикам. На обоих снимках оружие было с вставленными в ствол патронами.

Второй аккаунт более старый и, по всей видимости, более активно велся Андреем Зельцером. Там первая публикация появилась еще 8 лет назад. На этом аккаунте и были публикации о протестах в Беларуси.

Известно, что Андрей Зельцер работал тимлидом в EPAM Systems Беларусь — это одна из крупнейших американских IT-компаний.

Стрельба в Минске в сотрудников КГБ - что известно

28 сентября в Минске во время "спецмероприятий по отработке адресов, в которых могли быть лица, причастные к террористической деятельности" один из жильцов открыл огонь из ружья по силовикам. Они взломали его дверь, которую владелец квартиры не стал открывать добровольно.

Сотрудники КГБ зашли внутрь, где Андрей был уже с оружием в руках. Он выстрелил в сторону силовиков, смертельно ранив одного из них. Известно лишь, что силовика зовут Дмитрий, а его позывной "Нирвана".

Другие сотрудники КГБ убили Андрея Зельцера.

Кадр из перестрелки / скриншот

По факту убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.

За что хотели задержать Андрея Зельцера

В квартиру Андрея Зельцера КГБшники ворвались, потому что якобы подозревали его в причастности к терроризму.

Беларусские Telegram-каналы распространили видео. В нем нарезка из двух камер. Одна из подъезда, на которой видно, как в квартиру пытаются ворваться сотрудники КГБ. Другая – из комнаты мужчины. На кадрах также видна их перестрелка.

Жену айтишника задержали как соучастницу в убийстве.

Сообщается, что накануне Зельцера якобы присоединился к чату в Telegram –Координация помощи в Жодино, хоть и не написал туда ни одного сообщения.

В Жодино расположены тюрьма и СИЗО для задержанных по политическим мотивам.

Во время всего происходящего, сын пары находился у бабушки.

Внимание. Видео 21+

Отметим, с 2020-го в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.